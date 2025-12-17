Hãng thông tấn ABC của Australia dẫn thông tin từ Cảnh sát quốc gia Philippines cho hay, trước khi thực hiện vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14/12, cha con Akram được cho từng xuất hiện ở Davao, thành phố lớn nhất tại khu phía nam đảo Mindanao của Philippines hồi tháng 11 trước khi tiếp tục hành trình đến một số nơi khác.

Hai đối tượng Naveed (trái) và Sajid Akram. Ảnh: Sky News/New York Post

Catherine Dela Rey, phát ngôn viên của Cảnh sát Philippines thông tin: “Chúng tôi đang điều tra liệu 2 nghi phạm trên có thật sự đến Davao không. Nếu cặp cha con đó đến Davao thì họ đã ở đâu và gặp những ai. Hay họ chỉ đi ngang qua Davao và trú ngụ ở một nơi khác. Hiện chúng tôi cùng nhiều cơ quan khác đang tiến hành điều tra”.

Tuy nhiên, bà Dela Rey không tiết lộ liệu các cơ quan chức năng nước này có đang phối hợp điều tra với lực lượng an ninh Australia hay không.

Trước đó, các quan chức an ninh Australia tuyên bố 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng từng đến Philippines vào đầu tháng trước để tham gia một khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở về Australia vào cuối tháng.

Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Philippines đã bác bỏ thông tin về việc quốc gia này đã trở thành “trại huấn luyện cho khủng bố và điểm nóng khủng bố”.

Báo Inquirer dẫn lời bà Claire Castro thuộc Văn phòng tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Tổng thống Ferdinand Marcos Jr phản bác mạnh mẽ những tuyên bố chung chung và sự miêu tả sai lệch rằng Philippines là một điểm nóng huấn luyện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện không có báo cáo hay xác nhận nào cho thấy các cá nhân liên quan đến vụ xả súng ở bãi biển Bondi đã trải qua bất kỳ hình thức huấn luyện nào ở Philippines”.