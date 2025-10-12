Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai bom lượn FAB-3000 để tập kích các cứ điểm của Ukraine tại mặt trận Kharkiv.

"Lực lượng không quân đã sử dụng bom hạng nặng FAB-3000 kết hợp với tên lửa đa nhiệm LMUR Kh-39 để tấn công các cứ điểm tạm thời và vị trí phóng UAV của Ukraine ở tiền tuyến. Toàn bộ mục tiêu chỉ định đều được xác định là đã bị phá hủy", phía Nga cho biết.

Nga dùng bom lượn FAB-3000 tập kích cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv. Video: Zvezda

FAB-3000 là loại bom hạng nặng được phát triển từ thời Liên Xô, có trọng lượng 3.067kg, trang bị đầu đạn nặng 1.400kg, và được xem là vũ khí đa năng để tấn công các cơ sở công nghiệp kiên cố, công trình ngầm, và đập nước.

Quả bom được Nga triển khai trong đoạn video đã được trang bị module cánh lượn có thể hiệu chỉnh (UMPK), biến FAB-3000 trở thành một quả bom lượn có phạm vi tấn công từ 50 - 60km.

LMUR Kh-39 là tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ, có chiều dài gần 2m, đường kính 0,2m, nặng 105kg. Tên lửa này được trang bị đầu nổ có khối lượng 25kg, đạt tốc độ tối đa hơn 800 km/h, tầm bắn khoảng 25km.

Điểm nổi bật của LMUR Kh-39 là hệ thống lái tự động dùng thiết bị dẫn đường quán tính, sử dụng bộ định vị vệ tinh tương thích với hệ thống GLONASS và GPS.