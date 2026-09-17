Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích một pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ở gần khu định cư Kramatorsk, vùng Donetsk.

"Hệ thống pháo tự hành của Ukraine bị các UAV trinh sát phát hiện khi đang nã hỏa lực về phía quân đội Nga. Đơn vị pháo Msta-B ngay lập tức đã được triển khai để tấn công đáp trả. Đòn tấn công chính xác của đơn vị pháo binh đã làm phương tiện của đối thủ mất đi khả năng di chuyển. Các UAV cảm tử sau đó được điều động để bắn nổ mục tiêu", phía Nga cho biết.

Pháo binh và UAV Nga bắn cháy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ở tiền tuyến Donetsk. Video: Zvezda

AHS Krab, nghĩa là "con cua" trong tiếng Ba Lan, là pháo tự hành do Tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh sản xuất và quân đội Ba Lan đưa vào sử dụng vào đầu thập niên 2010. Hệ thống này nặng 49,8 tấn; dài 11,7m tính cả nòng; rộng 3,5m; cao 3,4m. Khả năng nâng góc nòng của loại pháo này nằm trong khoảng từ -3,5 - 70 độ. Kíp vận hành có 5 binh sĩ. Tốc độ bắn tối đa của AHS Krab đạt 6 phát/phút.

Tương tự nhiều loại pháo khác của quân đội các quốc gia thành viên NATO, AHS Krab sử dụng loại đạn pháo cỡ 155mm với tầm bắn đạt 30km. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm một súng máy WKM-B sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm để chống lại bộ binh đối phương.