Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích các kho chứa nhiên liệu của Ukraine ở gần làng Ostrovskoye thuộc vùng Zaporizhzhia.

"Đơn vị pháo binh thuộc nhóm tác chiến Vostok đã sử dụng hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad để phá hủy các kho chứa nhiên liệu của đối phương theo hướng Ostrovskoye. Chiến dịch tập kích có sự trợ giúp của các máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Đòn tấn công chính xác đã làm gián đoạn quá trình hậu cần của đối phương", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực BM-21 Nga thiêu rụi kho chứa nhiên liệu của Ukraine ở Zaporizhzhia. Video: Zvezda

Báo cáo sơ bộ tiết lộ, đợt pháo kích đã phá hủy nhiều xe tải chở nhiên liệu và làm các kho chứa của Ukraine bốc cháy dữ dội. Khói bốc lên từ các đám cháy có thể nhìn thấy từ xa.

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 1963. Hệ thống BM-21, bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế phục vụ quân đội Liên Xô, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau, để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính đối phương cho đến rải mìn chống tăng…