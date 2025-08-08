Theo trang The Drive, Oleksandr Prokudin, lãnh đạo cơ quan phụ trách quân sự Kherson do Ukraine bổ nhiệm, ngày 7/8 đã xác nhận về việc cầu Korabel bị hư hại vì các đợt không kích liên tục của Nga.

"Cây cầu nối liền thành phố Kherson với đảo Korabel vẫn đứng vững, nhưng việc lưu thông và vận chuyển nhu yếu phẩm qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng không thể sửa chữa vì tình hình an ninh phức tạp", ông Prokudin cho biết.

Trong một tuần qua, quân đội Nga đã liên tục không kích nhằm đánh sập cây cầu, sử dụng nhiều loại vũ khí từ máy bay không người lái (UAV) cảm tử tới bom lượn FAB-3000 UMPK.

Quân đội Nga không kích liên tục vào cây cầu huyết mạch của Ukraine ở Kherson. Video: The Drive

Theo giới chức Ukraine, đã có hơn 1.000 cư dân được sơ tán khỏi đảo Korabel do lo ngại ảnh hưởng từ những đợt tập kích của Nga. Hiện tại, quá trình sơ tán vẫn đang diễn ra nhanh chóng.

"Korabel là một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở Kherson, nơi thường xuyên bị Nga pháo kích lẫn không kích. Việc sơ tán dân thường khỏi khu vực này không hề dễ dàng", ông Prokudin nói thêm.

Giới quan sát đánh giá, việc bắn phá cây cầu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kherson bằng cách vượt sông Dnipro. Tuy vậy, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine đã bác bỏ mối đe dọa này, khẳng định quân Nga chưa thể tập trung đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch đổ bộ.