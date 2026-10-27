Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
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27/10 03:00
|Sevilla vs Osasuna
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On Football, SCTV15
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
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27/10 02:30
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PSG vs Lyon
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ON Sports News
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 12
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27/10 01:00
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Copenhagen vs Odense
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 9
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27/10 01:45
|Santa Clara vs Benfica
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VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 9
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26/10 23:00
|Besiktas vs Istanbul Basaksehir
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Rizespor vs Trabzonspor
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27/10 01:30
|Galatasaray vs Fenerbahce
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