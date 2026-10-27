Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

27/10  03:00

 Sevilla vs Osasuna

On Football, SCTV15

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

27/10  02:30

PSG vs Lyon

ON Sports News

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 12

27/10  01:00

Copenhagen vs Odense

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 9

27/10  01:45

 Santa Clara vs Benfica

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 9

26/10  23:00

 Besiktas vs Istanbul Basaksehir

Rizespor vs Trabzonspor

27/10  01:30

 Galatasaray vs Fenerbahce