Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tấn công 2 đoàn tàu của Ukraine ở gần các khu định cư Pavlohrad và Sinelnykove.

"Tại mặt trận Dnipropetrovsk, UAV cảm tử Geran-4 đã được triển khai để tấn công chính xác vào 2 đoàn tàu của Ukraine. Hình ảnh sau đó xác nhận cả 2 phương tiện này đã mất đi khả năng hoạt động. Cuộc tấn công này đã làm gián đoạn khả năng hậu cần của đối thủ", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tấn công 2 đoàn tàu của Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

Theo giới quan sát, đường sắt là thành phần quan trọng đối với mạng lưới hậu cần của hai bên, trong đó Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt cho vận tải quốc tế khi các sân bay phải đóng cửa. Kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow và Kiev đã nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt của nhau.

Geran-4 là UAV cảm tử thế hệ mới của Nga, có tốc độ tối đa lên tới 500 km/h, tầm tấn công 450km. So với các phiên bản cũ, Geran-4 có khung máy bay được cải tiến chắc chắn hơn, đồng thời sử dụng động cơ phản lực nhằm nâng cao độ linh hoạt.