Video: Trung đoàn số 413 Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, quân đội Ukraine vừa thực hiện đòn tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt ở bán đảo Crưm được cho “hỗ trợ tuyến hậu cần cho các chiến dịch quân sự của Nga”.

Thông cáo từ Trung đoàn số 413 thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái (USF) Ukraine viết: “Những đoàn tàu bị tập kích có liên quan đến mạng lưới hậu cần quân sự của Nga ở bán đảo Crưm. Các quân nhân điều khiển UAV của chúng tôi đã kiểm tra nhiều ‘tài liệu’ và không tìm thấy bất kỳ giấy phép nào để những phương tiện vận tải đó vận hành trên lãnh thổ Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện ở vùng phía đông bán đảo gần hai làng Rozdolne và Vladyslavovka… Tuyến đường sắt trên được dùng để vận chuyển khí tài, đạn dược, nhiên liệu và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các chiến dịch của Nga ở miền nam Ukraine”, kèm đoạn video ghi lại diễn biến các cuộc tấn công.

UAV Ukraine lao vào đoàn tàu Nga ở Crưm. Ảnh: Trung đoàn số 413 Ukraine

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông cáo và video do quân Ukraine công bố.