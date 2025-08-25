Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV của nước này ngăn chặn một cuộc không kích vào ban đêm của Ukraine tại tiền tuyến Zaporizhzhia.

"Các binh lính thuộc đơn vị UAV Vostok đã phát hiện ra các UAV 6 cánh của Ukraine đang di chuyển vào ban đêm. Những máy bay này được cho là nhắm tới các vị trí của chúng ta, nhưng các UAV cảm tử đã bắn hạ phương tiện của đối thủ ngay trên không", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn hạ UAV Ukraine trong đêm. Video: Zvezda

Trong đoạn video, có thể thấy rõ cảnh các UAV cảm tử của Nga áp sát sau đó lao thẳng vào UAV của Ukraine. Tính trong 24h qua, quân đội Nga đã đánh chặn thành công tổng cộng 95 UAV của Ukraine trên mọi mặt trận.

Loại UAV của Ukraine bị bắn hạ trong video là Nemesis, hay thường được gọi là "Baba Yaga". Đây là loại UAV 6 cánh hạng nặng, có thể thả nhiều loại bom khác nhau tùy theo nhiệm vụ, được trang bị camera ảnh nhiệt để phát hiện và như tấn công mục tiêu vào ban đêm.