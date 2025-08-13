Hãng tin Sputnik ngày 13/8 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-34 và UAV của nước này tập kích hàng loạt xe tăng và xe bọc thép của Ukraine tại mặt trận Sumy.

"Các UAV trinh sát đã phát hiện ra vị trí của một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 144 của Ukraine tại Sumy. Sau khi nhận được tọa độ chính xác, Bộ Tư lệnh đã điều tiêm kích Su-34 và các UAV cảm tử Geran tập kích các mục tiêu. Đòn tấn công chính xác bằng bom dẫn đường UMPC FAB-500 đã gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ", phía Nga cho biết.

Tiêm kích Su-34 và UAV cảm tử Nga bắn nổ hàng loạt xe tăng và xe bọc thép của Ukraine ở Sumy. Video: Sputnik

Báo cáo sơ bộ cho biết, đòn không kích của Nga đã khiến Ukraine mất 2 xe tăng M1 Abrams, 4 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 50 binh sĩ và một kho đạn.

FAB-500 M62 có trọng lượng 500kg, hiện là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội Nga. Loại bom này thường được sử dụng để xuyên phá các boong-ke và phá hủy các phương tiện thiết giáp của đối phương.

FAB-500 có thể di chuyển khoảng 15km sau khi được thả và đạt tốc độ lên tới 1.900 km/h khi tiếp đất, cho phép tăng cường sức công phá nhờ động năng khi va chạm với mục tiêu. Mô đun hiệu chỉnh (UMPC) trên FAB-500 có thiết kế tương tự với bộ điều khiển JDAM-ER của Mỹ, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác.