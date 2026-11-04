Quân đội Nga đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các đoàn tàu hậu cần của Ukraine ở Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv.

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tấn công các đoàn tàu hậu cần của Ukraine ở tiền tuyến.

"Các đơn vị vận hành UAV cảm tử Geran đã tấn công chính xác vào 4 đoàn tàu của Ukraine ở Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Đợt không kích đã khiến các phương tiện này mất đi khả năng vận hành, qua đó làm gián đoạn hoạt động hậu cần của đối thủ", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tấn công 4 đoàn tàu hậu cần của Ukraine trên tiền tuyến. Video: Zvezda

Trước đó một ngày, quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cảng biển của Ukraine ở Odessa. Theo các báo cáo của truyền thông Nga, một kho chứa các bệ phóng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine ở gần làng Tuzla đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

Theo hãng tin TASS, UAV Geran do công ty JSC Alabuga của Nga thiết kế, dựa trên mẫu UAV Shahed-136 của Iran. Geran nặng 240kg với trọng lượng đầu đạn từ 52 - 90kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Geran sử dụng động cơ MD-550, có thể giúp loại UAV này đạt tốc độ tối đa 185 km/h khi bay, với tầm hoạt động tối đa có thể lên tới 2.500km.