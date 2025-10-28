Theo trang tin tức quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV cảm tử tấn công, phá hủy một hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga tại tiền tuyến.

"Các đơn vị trinh sát thuộc Lữ đoàn Chorny Lis đã thành công phát hiện vị trí của hệ thống Buk-M3 trong rừng cây. Tọa độ sau đó được chuyển lại cho đơn vị pháo binh và lực lượng này đã triển khai UAV cảm tử để tấn công chính xác mục tiêu. Một tổ hợp Buk-M3 có giá khoảng 45 triệu USD, nên đây là một tổn thất đáng kể với đối phương", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Video: Defense Express

Buk "cây sồi" là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, hệ thống này đã được cải tiến, nâng cấp liên tục với các phiên bản mới nhất mang tên Buk-M1, Buk-M2 và Buk-M3.

Một tiểu đoàn Buk đầy đủ bao gồm một xe chỉ huy, một radar trinh sát và 6 xe phóng tên lửa, trong đó mỗi xe có 4 quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng và 4 quả dự trữ. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nổ nặng 70kg.

Điểm nổi bật của Buk-M3 so với các phiên bản trước đó là hệ thống radar định pha chủ động cho phép phát hiện, đeo bám và tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện nhiễu điện tử mạnh.