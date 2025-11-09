Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để bắn cháy pháo phản lực BM-21 Grad và các mục tiêu của Nga ở tiền tuyến.

"Lữ đoàn Tấn công Độc lập Số 3 đã tập kích thành công tổ hợp BM-21 và một khẩu pháo của đối thủ bằng UAV cảm tử. Trong quá trình tìm kiếm lực lượng Nga, Lữ đoàn Số 3 cũng đánh sập một cứ điểm tạm thời của đối thủ", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn nổ hệ thống BM-21 Grad của Nga. Video: Defense Express

UAV cảm tử Ukraine đánh sập cứ điểm tạm thời của Nga. Video: Defense Express

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 1963. Hệ thống BM-21, bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế phục vụ quân đội Liên Xô, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau, để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính đối phương cho đến rải mìn chống tăng…