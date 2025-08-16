Theo trang tin quân sự Defense Express, truyền thông Ukraine ngày 15/8 đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động tập kích của đơn vị UAV Phoenix tại mặt trận Donetsk, thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Báo cáo sơ bộ cho thấy đối phương đã mất khoảng 10 binh sĩ và nhiều loại khí tài quan trọng. Chúng tôi vẫn đang tăng cường các cuộc tập kích bằng UAV ở sâu bên trong lãnh thổ tranh chấp", đơn vị Phoenix cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy xe tăng, pháo phản lực và nhiều khí tài của Nga ở Donetsk. Video: Defense Express

Trong đoạn video, quân đội Ukraine đã sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hàng loạt phương tiện bên phía Nga. Trong số các mục tiêu bị phá hủy có một xe tăng chiến đấu, một pháo phản lực BM-21 Grad, một xe UAZ-452, một xe tải quân sự Ural, nhiều xe mô tô và các cứ điểm tạm thời.

BM-21 Grad là mẫu pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho các hệ thống pháo phản lực BM-14 thế hệ cũ. BM-21 Grad được coi là một trong những huyền thoại của Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, có khả năng phá hủy hỏa lực, cứ điểm, trang thiết bị, hệ thống pháo, súng cối cùng nhiều mục tiêu khác của đối phương.

Một xe phóng BM-21 Grad bao gồm 40 ống phóng cỡ 122mm đặt trên khung gầm xe tải Ural-375D và do kíp 3 người vận hành. Trong một loạt bắn, BM-21 chỉ mất 20 giây để phóng toàn bộ 40 quả đạn với tầm bắn từ 20 - 45km. Việc ngắm bắn được thực hiện thông qua kính ngắm PG-1M với ống chuẩn trực K-1.