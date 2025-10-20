Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 19/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để bắn nổ 1 hệ thống TOS-1A của Nga ở gần khu định cư Lymansky, vùng Donetsk.

"Các thành viên của Lữ đoàn Cơ giới Số 53 đã sử dụng UAV để tập kích chính xác hệ thống TOS-1A của đối thủ khi phương tiện này đang di chuyển trong một cánh rừng", phía Ukraine cho biết.

Trong đoạn video, đợt tấn công bằng UAV đầu tiên của Ukraine đã buộc kíp điều khiển của Nga phải rút lui, bỏ lại hệ thống TOS-1A. Đợt tấn công UAV tiếp theo đã bắn nổ phương tiện này.

UAV Ukraine bắn cháy pháo phản lực TOS-1A của Nga ở Donetsk. Video: Defense Express

TOS-1A Solntsepyok là hệ thống pháo phản lực nhiệt áp được mệnh danh "hỏa thần của Nga". Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.