Video: Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429 của Ukraine

Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429 của Ukraine tuyên bố, các quân nhân đơn vị này gần đây đã phá hủy thành công 2 khẩu pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của đối phương theo hướng Kupiansk.

“Với các khí tài trên, đối phương đã thực hiện nhiều cuộc bắn phá nhằm vào vị trí của những đơn vị vũ trang Ukraine và một số khu định cư nhằm tạo bước đột phá qua phòng tuyến của lực lượng Kiev”, Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429 của Ukraine cho biết và đăng kèm trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh các FPV nước này phá hủy 2 cỗ pháo TOS-1A của Nga.

FPV Ukraine tập kích pháo TOS-1A. Ảnh: Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429 của Ukraine

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo trang tin tức quân sự Army Recognition, ý tưởng về pháo phản lực đa nòng hạng nặng tầm ngắn từng xuất hiện cuối thập niên 1970 tại Liên Xô. Những nguyên mẫu ban đầu do Phòng thiết kế Omsk Transmash phát triển vào đầu thập niên 1980, với tên gọi TOS-1. Tới năm 2003, phiên bản nâng cấp TOS-1A Solntsepyok "lửa mặt trời" của Nga ra đời.

Pháo TOS-1A khai hỏa. Ảnh: TASS

TOS-1A sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng là 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m; cao 3,07m. Kíp chiến đấu gồm 3 người. TOS-1A được trang bị động cơ diesel V84MS có công suất 840 mã lực, nhờ vậy vận tốc xe có thể đạt 60 km/h ở địa hình bằng phẳng. Theo trang Military Today, tầm hoạt động của xe có thể lên tới hơn 550km.

TOS-1A sử dụng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối chất hóa học gây cháy nặng 45kg ở đầu tên lửa sẽ bung ra trong một phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp, với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt binh lính của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.

TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong vòng 12 giây, nhờ vậy có thể khai hỏa về phía mục tiêu một cách nhanh chóng và rút đi trước khi đối phương kịp thực hiện những đòn phản công.