Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng xe tăng T-80BV để công phá nhiều mục tiêu của Ukraine tại mặt trận Dnipropetrovsk.

"Đơn vị xe tăng thuộc nhóm tác chiến Vostok đã thành công phá hủy các cứ điểm tạm thời và vị trí tập trung thiết bị của đối phương trong các cánh rừng. Hoạt động này đã thể hiện tính chính xác của xe tăng T-80BV, đồng thời gia tăng sức ép lên đối phương", phía Nga cho biết.

Xe tăng T-80BV của Nga bắn phá nhiều cứ điểm Ukraine ở Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

T-80BV là phiên bản nâng cấp từ mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 thế hệ thứ 3 của Liên Xô, được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Nga từ năm 1985. Chiến xa này dài 9,56m (tính cả độ dài nòng pháo), rộng 3,38m, cao 2,22m và nặng khoảng 46 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 3 người, gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ.

T-80BV được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-4, cỡ nòng 125mm, đạt độ chính xác khi khai hỏa từ 15-20%, cao hơn loại 2A46M-1 lắp trên các phiên bản cũ.

Để chống lại các loại vũ khí chống tăng của đối phương, bên ngoài T-80BV được phủ nhiều tấm giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt, hiện đại hơn so với loại Kontakt-5 dùng phổ biến trên các xe tăng T-72 và những biến thể T-80 trước đó.