Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức trên chặng đường hình thành và phát triển của Viện.

GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Hùng.

GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho hay, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Viện đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật. Song, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận Viện đang đứng trước rất nhiều thách thức, khó khăn. “72 năm là một chặng đường lịch sử vẻ vang, tự hào và cũng là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu”, GS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

GS Lê Văn Lợi cho hay, trong giai đoạn phát triển mới, Viện xác định tập trung vào một số định hướng lớn.

Thứ nhất, tiếp tục sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức công việc theo hướng hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phối hợp công tác chặt chẽ, nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Viện.

Ảnh: Thanh Hùng

Thứ hai, tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học cơ bản, với các chương trình, đề án nghiên cứu lớn, quan trọng; tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng các sản phẩm khoa học như các đề tài, dự án nghiên cứu, các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, các ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành, từng bước tiệm cận và tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn, cấp bách của đất nước, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cho Đảng và Nhà nước; thực hiện các khảo sát chuyên sâu, công bố các báo cáo nghiên cứu có giá trị khoa học lớn, các đánh giá, dự báo tình hình có giá trị thực tiễn và định hướng chính sách cao. Tham gia nghiên cứu, đánh giá tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển xã hội trong thời kỳ mới...

Thứ tư, đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao cho Viện và cả nước.

Thứ năm, thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, có đủ năng lực, trình độ để thực hiện những nhiệm vụ khoa học lớn, từng bước hình thành các chuyên gia đầu ngành và các nhóm nghiên cứu mạnh; tạo dựng môi trường học thuật dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng tự do học thuật; khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các nhà khoa học sáng tạo và cống hiến.

Thứ sáu, tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo của nước ngoài, các thiết chế quốc tế; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hùng.

Thứ bảy, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tạp chí, xuất bản, thông tin khoa học, bảo tàng. Bảo đảm các hoạt động tạp chí, xuất bản, thông tin khoa học và bảo tàng hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời lan tỏa các giá trị sáng tạo của Viện trong đời sống xã hội và trên trường quốc tế.

Thứ tám, tập trung đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu; kết nối, chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu, hình thành hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Triển khai hiệu quả Đề án thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW với các giải pháp đột phá, phấn đấu xây dựng Viện trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm khu vực và thế giới.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức đảng và đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiên phong trong nghiên cứu, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.