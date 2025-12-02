Tổng cộng 20 tiến sĩ trúng tuyển Chương trình VNU350 sẽ làm việc tại các đơn vị: Trường ĐH Bách khoa (8 người), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (1), Trường ĐH Quốc tế (2), Trường ĐH Kinh tế - Luật (3), Trường ĐH An Giang (1), Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (4) và Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến (1).

Trong số này, 19 nhà khoa học tốt nghiệp tiến sĩ tại các cơ sở uy tín như ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc), Đại học Ghent (Bỉ), Trinity College Dublin (Ireland), Đại học Orléans (Pháp), Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), Đại học Victoria - Wellington (New Zealand)… Nhiều tiến sĩ có thành tích nghiên cứu nổi bật với hàng chục công bố khoa học, trong đó người có số lượng bài báo nhiều nhất là 69 bài.

Theo Chương trình VNU350, trong hai năm đầu, các nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ một đề tài nghiên cứu loại C (kinh phí 200 triệu đồng); năm thứ ba được cấp đề tài loại B (tối đa 1 tỷ đồng); năm thứ tư được đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu (tối đa 10 tỷ đồng); và năm thứ năm được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp Nhà nước.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong hai năm đầu, họ được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B (kinh phí tối đa 1 tỷ đồng); các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học (kinh phí tối đa 30 tỷ đồng); được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, đăng ký chủ trì đề tài các cấp. Ngoài các chế độ đãi ngộ trên, họ nhận lương, thưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, họ được nhận mức thu nhập có thể lên tới gần 100 triệu đồng/tháng do các trường chi trả.