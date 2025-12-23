Sau khi ca khúc Say một đời vì em trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng chục triệu lượt nghe và chia sẻ trên nền tảng trực tuyến, tác giả Hương My Bông cho biết đã hoàn tất hồ sơ pháp lý để khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ về các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng và khai thác ca khúc này.

Trước thông tin mình bị tác giả Hương My Bông làm hồ sơ khởi kiện liên quan đến ca khúc Say một đời vì em, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ với PV VietNamNet hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý chính thức nào từ phía tác giả hay cơ quan chức năng.

Vì thế, ca sĩ khẳng định những thông tin đó chưa thể trả lời ngay. Anh cho biết thêm, toàn bộ các tin nhắn, trao đổi và thỏa thuận giữa anh và phía tác giả liên quan đến việc thực hiện MV Say một đời vì em đều được lưu giữ đầy đủ. Theo Nguyên Vũ, khi có yêu cầu chính thức hoặc khi cần thiết, anh sẽ cung cấp thông tin cụ thể để làm rõ sự việc.

"Hiện tại, tôi xin phép chưa đưa ra bình luận chi tiết. Khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và điều kiện phù hợp, tôi sẽ lên tiếng sau", Nguyên Vũ khẳng định.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Say một đời vì em là một trong những ca khúc tạo được sức hút mạnh mẽ trong năm qua, xuất hiện dày đặc trên TikTok, YouTube và các nền tảng phát nhạc trực tuyến. Giai điệu lãng mạn cùng ca từ dễ nhớ khiến bài hát xuất hiện ở nhiều nơi, từ các clip cover đến các bản mash-up đầy sáng tạo.

Tuy nhiên, bài hát này cũng từng vướng nhiều tranh luận về nguồn gốc sáng tác. Trước đó, dư luận có lúc nhầm lẫn cho rằng ca khúc được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sau đó tác giả đã lên tiếng khẳng định rằng cảm xúc, ca từ và giai điệu chủ yếu đến từ trải nghiệm cá nhân của cô và AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ ở mức tối thiểu trong khâu thể hiện ban đầu.

Mới đây, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cấp Giấy xác nhận quyền tác giả cho Hương My Bông đối với Say một đời vì em. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cô bảo vệ quyền lợi của mình trước các tranh chấp phát sinh.

Trong các trao đổi với báo chí, Hương My Bông cho biết những tranh cãi xung quanh ca khúc đã gây ra không ít áp lực cho cô, nhất là khi nhiều cá nhân tự ý khai thác hoặc ký kết các thỏa thuận giống như họ là chủ sở hữu tác phẩm. Những tình huống này buộc cô phải tìm đến các cơ quan pháp luật và đơn vị quản lý quyền tác giả để được bảo vệ.

Một trong những vấn đề pháp lý đang được đưa vào xử lý là liên quan đến ca sĩ Nguyên Vũ, người từng phát hành một phiên bản MV của Say một đời vì em trên kênh chính thức của mình. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Nguyên Vũ đã mua bản quyền ca khúc để trình bày và khai thác. Tuy nhiên, Hương My Bông xác định rằng các thỏa thuận giữa cô và ca sĩ này chỉ là cho phép Nguyên Vũ phát hành một MV duy nhất trong một thời hạn nhất định, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu độc quyền.

Hương My Bông sau đó đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, nhằm làm rõ mức độ vi phạm nếu có và yêu cầu pháp luật giải quyết đúng sai một cách minh bạch.

Trước đó, trên Báo Lao Động, Nguyên Vũ cho biết anh đã tiếp cận nhạc phẩm và mong muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc chất lượng từ ca khúc này. Nam ca sĩ khẳng định việc đưa Say một đời vì em lên kênh chính thức của mình nhằm tôn trọng âm nhạc và mang đến cảm xúc thực hơn cho khán giả, đồng thời cho rằng các thỏa thuận với tác giả và những người liên quan đã được thực hiện trước khi sản phẩm ra mắt.

Hiện tại, việc khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ và các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng bài Say một đời vì em đang được phía tác giả và đại diện pháp lý tiến hành theo các thủ tục quy định.

Nguyên Vũ thể hiện "Say một đời vì em"