Giữa lúc tranh cãi về bản quyền ca khúc Say một đời vì em đang thu hút sự quan tâm của dư luận, tối 26/12, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ toàn bộ diễn biến từ đầu đến nay, khẳng định đây là dự án hợp tác chung được 2 bên thống nhất ngay từ đầu, kèm những hình ảnh được cho là trao đổi với Hương My Bông.

Theo Nguyên Vũ, mọi chuyện bắt đầu khi anh tình cờ nghe ca khúc Say một đời vì em đang lan truyền trên mạng, đặc biệt trên kênh của Ken Quách với phiên bản do AI thể hiện. Giai điệu và cảm xúc của bài hát khiến nam ca sĩ chú ý và nảy sinh ý định muốn hát lại theo cách của một nghệ sĩ, làm sản phẩm chỉn chu.

Nguyên Vũ chủ động liên hệ Ken Quách và được thông báo bài hát được tạo từ AI, đã bán lại cho Hương My Bông. Ken Quách sau đó cung cấp số điện thoại để Nguyên Vũ làm việc trực tiếp. Khi trao đổi, Hương My Bông chia sẻ thấy bài hay nên mua lại từ Ken, đồng thời giới thiệu thêm một số bài AI khác và cho biết đã mua tổng cộng 4 bài AI.

Ca sĩ Nguyên Vũ. Ảnh: FBNV

Từ đó, 2 nghệ sĩ bắt đầu hợp tác. Nam ca sĩ cho biết mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và thoải mái. Trong quá trình bàn bạc làm MV, cả hai thống nhất xem đây là dự án hợp tác chung nghiêm túc với mục tiêu rõ ràng: phát hành chính thức lần đầu ca khúc trên kênh YouTube chính thức của Nguyên Vũ, chỉ giới hạn trong phạm vi 2 người thực hiện, không chia sẻ hay cho bên thứ ba sử dụng.

Nguyên Vũ nhấn mạnh đây là sản phẩm được 2 bên thống nhất thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu, xem như lần phát hành chính thức đầu tiên của bài hát bằng hình thức MV. Anh đầu tư thời gian, công sức, ê-kíp và cảm xúc để làm nên bản thu và hình ảnh chỉn chu với định hướng sử dụng trong phạm vi 2 người.

Đặc biệt, Hương My Bông nhiều lần chia sẻ mong muốn bài hát này chỉ dành riêng cho 2 người nữ là Hương My Bông, nam là Nguyên Vũ. Trong các trao đổi, Hương My Bông từng nhắn tin: "Nữ em hát, nam anh hát, song ca hai anh em", "Ngoài ra không cho ai hết", "Không bán, không cho hát". Những lời trao đổi này khiến Nguyên Vũ tin rằng đây là dự án được cả hai đặt nhiều kỳ vọng ngay từ đầu.

Trong quá trình thực hiện, chính Hương My Bông chủ động nhờ Nguyên Vũ hỗ trợ bảo vệ bản quyền bài hát trên YouTube, mong muốn gỡ những video khác đang sử dụng ca khúc vì sợ ảnh hưởng đến việc phát hành bản chính thức. Hương My Bông nhiều lần nhắn tin với nội dung như: "Bản quyền sắp có", "Rác nhiều, ăn cắp nhiều quá", thể hiện rõ mong muốn bài hát được ra mắt trọn vẹn và đàng hoàng.

Tác giả Hương My Bông. Ảnh: Tư liệu

Về mặt sản xuất, trước khi thu âm Hương My Bông có gửi cho Nguyên Vũ bản beat do AI tạo ra. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã chủ động làm lại toàn bộ phần beat và hòa âm phối khí mới hoàn toàn vì tin rằng mỗi sản phẩm gắn tên mình phải có dấu ấn lao động sáng tạo thật sự. Hương My Bông cũng gửi file sheet nhạc "Say một đời vì em - tone nam" để hỗ trợ việc thu âm và hai người có nhiều cuộc gọi thoại trao đổi về cảm xúc và cách thể hiện bài hát.

Sau khi thu âm xong, Hương My Bông còn hỏi Nguyên Vũ có muốn mua lại toàn bộ bài hát này hay không, cho thấy giữa hai bên lúc đó hoàn toàn là sự trao đổi cởi mở và thiện chí.

Khi dựng MV, Nguyên Vũ cẩn thận hỏi Hương My Bông về credit tác giả sẽ ghi như thế nào, bút danh ra sao, bản quyền ghi thế nào, không phải để hơn thua mà để mọi thứ minh bạch, rõ ràng và để đơn vị hỗ trợ YouTube có cơ sở bảo vệ bài hát đúng cách.

Sau khi MV chính thức ra mắt, Nguyên Vũ và ê-kíp chủ động truyền thông, phổ biến bài hát với mong muốn sản phẩm được đón nhận xứng đáng với công sức của cả hai.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Hương My Bông gần như không còn trao đổi với Nguyên Vũ. Gần đây, nam ca sĩ bất ngờ thấy trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện thông tin Hương My Bông muốn kiện mình, trong khi trước đó chính Hương My Bông là người chủ động nhờ anh hỗ trợ bảo vệ và quản lý bản quyền bài hát và chưa từng có bất kỳ trao đổi hay làm rõ nào trực tiếp trước khi sự việc được đưa ra bên ngoài.

Nguyên Vũ khẳng định viết những dòng chia sẻ không để kết luận ai đúng ai sai, cũng không để phủ nhận bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào của ai. Anh chỉ mong sự thật được nhìn nhận đầy đủ hơn và đây là dự án hợp tác chung được hai bên trao đổi, đồng thuận và triển khai công khai từ đầu và những gì thuộc về danh dự, uy tín, cảm xúc của một nghệ sĩ cũng được tôn trọng.

"Tôi chia sẻ những điều này chỉ mong câu chuyện được nhìn nhận đầy đủ hơn và mong rằng giữa những người làm nghệ thuật với nhau, sự tôn trọng, sự tử tế và niềm tin vẫn luôn là điều được đặt lên hàng đầu", ca sĩ Nguyên Vũ bày tỏ.

Nguyên Vũ hát "Say một đời vì em":

Minh Dũng