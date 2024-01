NSND Việt Anh, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Nguyễn Sơn, Nguyên Vũ, Hiếu Hiền, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Quang Thái, Ngọc Xuyên, Bella Mai... tham gia phim Tết sum vầy của đạo diễn Vương Quang Hùng. Phim lấy bối cảnh miền quê Tây Nam Bộ, xoay quanh gia đình ông Ba (NSND Việt Anh) với 3 người con: An, Phước, Lành, lần lượt do Nguyên Vũ, Quang Thái, Ngọc Xuyên thủ vai.

Từ trái qua: nhân vật An, Phước, Lành và bạn trai Việt kiều.

Gần đến Tết Nguyên đán, ông Ba luân phiên gọi các con về, song An và Phước đều viện lý do, chỉ riêng Lành hào hứng. An muốn về cùng gia đình nhưng bị vợ mình là Châu (Bella Mai) phản đối, vì cô không hợp với lối sinh hoạt ở miền quê và không được mẹ chồng (NSND Thanh Hằng) yêu thích. Song, nhận thấy nỗi buồn của An, Châu quyết định cùng anh về quê đón Tết, từ đó dẫn tới loạt mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Châu (Bella Mai) bất hoà với mẹ chồng.

Tương tự anh trai, Phước cũng không thể về quê vì kinh doanh thua lỗ và mắc nợ. Song, anh luôn cố gắng tỏ ra thành đạt để gia đình ở xa yên lòng, dù hàng ngày phải chạy trốn khỏi những người đòi nợ hung hăng. Cuối cùng, Phước vẫn chọn về quê và khiến ông, bà Ba lao đao vì số nợ của mình.

Tuy hào hứng đoàn tụ cùng gia đình, người con gái út - Lành khiến ông Ba tức giận khi đưa bạn trai Việt kiều - Paul (Trường Thịnh) về ra mắt. Ông Ba kiên quyết ngăn cản chuyện tình con gái, muốn Hiền - chàng trai cùng quê hiền lành, chất phác làm rể của mình. Ngược lại, bà Ba ra sức bảo vệ Paul, dẫn tới các tình huống dở khóc dở cười…

NSND Việt Anh, NSND Thanh Hằng trong vai ông, bà Ba.

Tết sum vầy khai thác những khía cạnh cuộc sống phổ biến đối với các gia đình ở miền quê, kết hợp những mảng miếng hài hước nhẹ nhàng. Phim sẽ phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy, bắt đầu từ tối 26/1.