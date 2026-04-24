Sự kiện này mở ra lộ trình học tập chuẩn quốc tế và cơ hội chinh phục văn bằng ACCA thuận tiện ngay tại Việt Nam.

Chuẩn hóa đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường tài chính - kế toán xu hướng 5 năm tới ngày càng đòi hỏi khắt khe về nhân lực chất lượng cao, việc Viện PSO trở thành đối tác đào tạo của ACCA (ACCA Approved Learning Partner) được xem là bước đi chiến lược. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Viện PSO trong việc mang đến một môi trường học tập chuẩn quốc tế về giảng viên, chương trình và trải nghiệm người học.

Đặc biệt, song song với lộ trình chinh phục ACCA Qualification, văn bằng được cấp bởi ACCA - Hiệp hội nghề nghiệp uy tín bậc nhất thế giới với lịch sử hơn 120 năm và hàng trăm ngàn học viên trên hơn 180 quốc gia, người học có cơ hội sở hữu thêm bằng Cử nhân & Thạc sĩ Kế toán của Đại học London (Anh), tạo ra lợi thế kép trên thị trường lao động quốc tế.

Tiến sĩ Lê Huỳnh Phương Thục, Chủ tịch Viện PSO, khẳng định: “Việc sở hữu ACCA Qualification không chỉ là minh chứng cho năng lực chuyên môn mà còn là điểm cộng trực tiếp giúp sinh viên nâng cao lợi thế cạnh tranh và bứt phá cơ hội nghề nghiệp ngay khi gia nhập thị trường lao động.”

Tiếp cận định hướng mới “Accountancy Redefined”

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ACCA với định hướng “Accountancy Redefined”. Nội dung được nâng cấp toàn diện theo xu hướng nghề nghiệp mới nhất, tích hợp sâu các yếu tố về công nghệ, phân tích dữ liệu và tư duy quản trị hiện đại. Viện PSO là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cập nhật chương trình này, giúp học viên chuyển dịch vai trò từ người làm nghiệp vụ thuần túy sang chuyên gia tư vấn chiến lược và hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Đối ngoại, Khối giáo dục - Đào tạo ACCA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của Viện PSO trong việc xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp. ACCA cam kết đồng hành sát sao để cung cấp nguồn học liệu cập nhật nhất, đảm bảo học viên được trang bị đầy đủ kỹ năng sẵn sàng gia nhập mạng lưới tài chính toàn cầu.”

Chất lượng giảng dạy và tỷ lệ hoàn thành là giá trị cốt lõi

Để đảm bảo tỷ lệ đậu cao cho học viên, Viện PSO tập trung đầu tư vào đội ngũ giảng viên chuyên trách, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Thay vì chạy theo số lượng, đơn vị chú trọng vào mô hình giảng dạy dẫn dắt, đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập và thi cử. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một đội ngũ giảng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đồng hành sát sao với học viên, góp phần nâng cao tỷ lệ hoàn thành chương trình ACCA.

Bà Đặng Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Đối ngoại, Khối giáo dục - Đào tạo ACCA Việt Nam, chia sẻ: “Xu hướng lựa chọn trung tâm đào tạo của học viên hiện nay không còn đặt nặng yếu tố chi phí, mà chuyển sang ưu tiên chất lượng và tỷ lệ đậu.”

Hướng tới mô hình đào tạo bền vững và khác biệt

Viện PSO không chỉ dừng lại ở việc triển khai một trung tâm đào tạo, mà còn hướng tới xây dựng một mô hình giáo dục có chiều sâu, lấy chất lượng làm cốt lõi và gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Sự kiện trở thành ACCA Approved Learning Partner không chỉ khẳng định năng lực của Viện PSO mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính - kế toán Việt Nam trong thời gian tới, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

Viện Khoa học Ứng dụng PSO tập trung nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo, nhằm trang bị cho các nhà quản lý trẻ khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề cụ thể trong tổ chức, phù hợp với nguồn lực và văn hóa của từng doanh nghiệp.

