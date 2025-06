Các công cụ AI trong tòa soạn giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao mức độ cá nhân hóa và mở ra những cơ hội mới cho việc tương tác với độc giả, kiểm tra thông tin và tạo nội dung tương tác.

1. Công cụ viết báo AI

AI tạo sinh đang thay đổi cách làm việc của các tòa soạn bằng cách tạo ra các bài báo chất lượng cao, giảm thời gian làm các công việc lặp đi lặp lại và nâng cao năng suất tổng thể.

Nhà báo AI Klara Indernach của tờ Express.de

Ví dụ, EXPRESS.de đã tích hợp hệ thống AI Klara Indernach (KI), có khả năng sắp xếp lại bố cục, nghiên cứu chuyên sâu và tóm tắt lượng lớn thông tin một cách nhanh chóng. Điều này cải thiện đáng kể hiệu quả tạo nội dung, đặc biệt đối với các chủ đề có thể dự đoán được như bản tin thể thao. Bằng cách tích hợp các mô hình AI chuyên biệt cho các chủ đề đòi hỏi chuyên môn sâu, EXPRESS.de đảm bảo Klara cung cấp các bài viết chất lượng cao, chính xác và phù hợp với sở thích của khán giả.

Tuy nhiên, biên tập viên con người vẫn đóng vai trò trung tâm trong quy trình xuất bản. Họ xem xét mọi bài viết, xác minh nguồn và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, đặc biệt đối với những câu chuyện phức tạp hoặc điều tra mà AI chưa thể tự xử lý độc lập.

Năm 2024, Klara đóng góp khoảng 11% số bài viết trên EXPRESS.de và thậm chí phụ trách 8-12% lưu lượng truy cập vào mùa cao điểm, chủ yếu nhờ khả năng “giật tít”. Các bài viết của Klara sẽ được gắn nhãn AI để độc giả phân biệt với tác giả con người.

2. Tạo quizz

Báo cáo Tin tức Kỹ thuật số Reuters 2024 nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của nội dung tương tác như các câu đố (quizz). Nhận thấy xu hướng này, một số tổ chức tin tức đang phát triển quizz tự động dựa trên các bài viết có sẵn để tăng cường tương tác của độc giả.

Ví dụ, TIME thử nghiệm ChatGPT để phân tích kho lưu trữ 200 triệu trang của mình, tạo ra các câu đố để đánh giá kiến thức của độc giả về các vấn đề thời sự. Việc tích hợp AI này kết hợp giáo dục và tương tác, khuyến khích độc giả chú ý hơn đến tin tức.

Tương tự, Ringier Axel Springer đã xác định quizz là một điểm khởi đầu để sử dụng AI tạo sinh trong tòa soạn vì mức độ rủi ro thấp. Họ phát triển một plugin cho hệ thống quản lý nội dung, cho phép các tác giả nhập một chủ đề quizz và chỉ định số lượng câu hỏi. AI sau đó tạo ra nội dung câu đố. Sáng kiến này không chỉ giúp phóng viên tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao trải nghiệm tương tác của người dùng.

Dù vậy, do AI có thể bị “ảo giác”, tạo thông tin không chính xác, quizz vẫn cần có sự giám sát của con người để bảo đảm tính chính xác.

3. Công cụ tạo hình ảnh AI

Nhà báo có thể dùng AI tạo hình ảnh, đồ họa phục vụ bản tin. Quá trình thiết kế vốn mất thời gian và có kiến thức chuyên môn nay đơn giản hơn nhiều. Đây cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí, đặc biệt đối với các tờ báo nhỏ, không có kinh phí thuê đội ngũ thiết kế hoặc freelancer.

3 công thức prompt tạo ảnh đỉnh cao nhưng hoàn toàn miễn phí với Google Nắm vững 3 công thức này, bạn hoàn toàn có thể tạo hình ảnh, bưu thiếp hay hình minh họa chất lượng cao cấp nhưng hoàn toàn miễn phí với Google Imagen 4.

4. Công cụ tạo giọng nói và chép lời

Một trong những ứng dụng cơ bản của AI trong tòa soạn là chuyển đổi các cuộc phỏng vấn hoặc thảo luận thành văn bản. Quá trình “rã băng” thường tốn rất nhiều thời gian nhưng nay có thể rút ngắn nhờ công cụ AI. Đặc biệt, công nghệ phiên âm ngày càng chính xác hơn, trở thành công cụ đắc lực cho nhà báo. Quy trình từ lúc ghi âm, phiên âm đến sản xuất tin tức được đẩy nhanh hơn nhiều. Nó cũng giúp các nhà báo và biên tập viên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo và phân tích hơn của việc sản xuất tin tức.

Ngược lại, cũng có các công cụ AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói, tạo ra các bản tin vô cùng chân thực. Một số công cụ như Notebook LM của Google có khả năng tạo podcast đối thoại hỗ trợ tiếng Việt một cách tự nhiên.

5. Tóm tắt bài báo bằng AI

Nhiều tờ báo lớn như Bloomberg, Nikkei đang tận dụng AI để tóm tắt ngắn gọn nội dung bài báo, cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan mà không làm mất đi thông tin cần thiết.

Tóm tắt nội dung để người đọc nắm thông tin nhanh chóng.

Cụ thể, Nikkei đang dùng công cụ AI nội bộ Nikkei Tailor để truy xuất các bài viết liên quan, tóm tắt các điểm chính và viết lại theo phong cách dễ tiếp cận, phù hợp với độc giả hiện đại. Toàn bộ quy trình làm việc được tự động hóa, đảm bảo tin tức được tối ưu hóa cho việc tiêu thụ trên thiết bị di động và kỹ thuật số. Điều này giảm 50% số giờ nhân viên dành cho việc soạn thảo, cho phép các biên tập viên con người tập trung vào việc tuyển chọn và kiểm soát chất lượng.

6. Xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng

Các văn bản do AI tạo ra thường tiềm ẩn rủi ro như không chính xác và "ảo giác" (hallucination). Để giải quyết vấn đề này, Phòng thí nghiệm AI + Tự động hóa tại Bayerischer Rundfunk (BR) đã phát triển Second Opinion để xác minh xem các bản tóm tắt do AI tạo ra có khớp với văn bản gốc hay không. Công cụ kiểm soát chất lượng này làm nổi bật sự khác biệt, đảm bảo tính nhất quán và giảm lỗi trước khi xuất bản.

BR đã phát hành mã nguồn mở Second Opinion để các tòa soạn thuộc Mạng lưới AI for Media tích hợp vào quy trình làm việc của họ.

7. Kiểm duyệt bình luận

Quản lý lượng lớn bình luận trực tuyến là một thách thức đáng kể đối với các tổ chức truyền thông. Các công cụ AI đã trở thành yếu tố cần thiết để phát hiện và kiểm duyệt nội dung không phù hợp hoặc có hại, nhưng chúng cũng tăng cường đối thoại bằng cách xác định các tương tác mang tính xây dựng của người dùng.

8. Dịch thuật

Nhờ công cụ dịch thuật, các tờ báo có thể tiếp cận khán giả toàn cầu và làm cho nội dung dễ tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ. Đơn cử, Le Monde tận dụng công nghệ AI như DeepL để dịch 30 bài viết dài hàng ngày. Tuy nhiên, bản dịch sẽ được dịch giả và nhà báo hiệu đính để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn của báo. Arnaud Aubron, Trưởng bộ phận Phát triển tại Le Monde, nhấn mạnh: "Chất lượng bản dịch là ưu tiên hàng đầu”.

Le Monde kết hợp AI và con người để bảo đảm chất lượng bài dịch tiêu chuẩn cao

Ngược lại, The Economist áp dụng cách tiếp cận tự động hơn cho ứng dụng Espresso của họ, nhắm đến độc giả toàn cầu với nội dung được dịch bằng AI sang tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Quan thoại và tiếng Tây Ban Nha. Các bản dịch không được con người biên tập nên vẫn có lỗi. Một nhóm kiểm soát sẽ loại bỏ lỗi đáng xấu hổ nếu thấy cần thiết.

Nhìn chung, AI đang định hình lại ngành báo chí bằng cách tăng cường hiệu quả và làm phong phú trải nghiệm của độc giả. Từ việc tạo nội dung tự động đến phiên âm, biên dịch, những công cụ này giúp tối ưu hóa các tác vụ và mở rộng phạm vi tiếp cận của các tòa soạn. Tuy nhiên, cốt lõi của báo chí – điều tra và kể chuyện – vẫn dựa chủ yếu vào con người.

Tương tự nhiếp ảnh bổ sung cho hội họa, AI bổ sung cho các nhà báo, mở rộng khả năng của họ mà không thay thế sự sáng tạo. Tương lai nằm ở sự hợp tác này, nơi AI và các nhà báo làm việc cùng nhau, đảm bảo rằng bản chất của việc kể chuyện vẫn là trung tâm, được hỗ trợ bởi sự chính xác và tiện lợi của công nghệ.