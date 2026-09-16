Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định việc bàn giao các hiện vật thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, việc này thể hiện chủ trương gác lại quá khứ, cùng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tinh thần hàn gắn, hòa giải và tiếp tục thúc đẩy tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Đà Nẵng luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hai nước.

Đại diện TP Đà Nẵng và đại diện phía Mỹ hoàn thành việc ký kết bàn giao các hiện vật trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam

Tại sự kiện, đại diện Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng nhấn mạnh giá trị vô giá của hòa bình và không bao giờ muốn các thế hệ con cháu mình phải chịu đau thương do chiến tranh, khẳng định các hoạt động hàn gắn và hòa giải là nhịp cầu quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố niềm tin giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks cảm ơn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên cho Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ trân trọng thiện chí và tinh thần hợp tác nhân đạo của Việt Nam.

Đây là những hiện vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với các cựu chiến binh Mỹ và gia đình những quân nhân từng phục vụ tại đây. Việc bàn giao thể hiện sự tôn trọng đối với những ký ức đau thương của chiến tranh, đồng thời cho thấy quan hệ Việt Nam và Mỹ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải, góp phần đưa quan hệ hai nước đạt tầm mức như hiện nay, mang lại hoà bình, an ninh cho khu vực và thế giới.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Các đại biểu Việt Nam và Mỹ đứng trước tấm biển Camp Reasoner tại Đà Nẵng ngày 15/9. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam

Tấm biển mang tên “Camp Reasoner” và chòi canh gác là những hiện vật còn lại của doanh trại từng được Tiểu đoàn Trinh sát số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, hiện được lưu giữ tại khu Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Trên cơ sở đề nghị của phía Mỹ, trong đó có nguyện vọng của một số cựu chiến binh, Việt Nam đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên cho Mỹ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo, nhằm phục vụ mục đích trưng bày, tưởng niệm và tôn vinh giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc và hơn ba thập kỷ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã cùng nhau vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ hai nước, đạt tầm mức như hiện nay, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Trong tiến trình đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước.