Việt Nam đã bàn giao cho phía Mỹ một hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam - Mỹ tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 30/6, số mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Mỹ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 173 diễn ra tại TP Đà Nẵng. Ảnh: BNG

Sự kiện trao trả lần này mang dấu ấn đặc biệt với sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao trong Quân đội Mỹ, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Mỹ đối với công tác tìm kiếm người mất tích (MIA), đồng thời ghi nhận và đánh giá cao thiện chí, nỗ lực nhân đạo của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao hồi tháng 6 đã thăm hiện trường MIA tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương -Bạn bè Thái Bình Dương.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích.

Ông cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại.

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Mỹ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình khoảng 740 trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là kết quả rất ý nghĩa với người dân Mỹ và Chính phủ Mỹ, góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước nói chung, bao gồm các nỗ lực của phía Mỹ trong tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tin, mất tích; rà phá bom mìn; tẩy độc dioxin và hỗ trợ người khuyết tật bởi chiến tranh.