Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 1/2026, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu 180 nghìn tấn cà phê, thu về 981 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu loại hạt này tăng mạnh 25,5% về khối lượng và tăng 26,6% về giá trị.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1/2026 tiếp tục tăng nhẹ 0,9%, ước đạt 5.450 USD/tấn. Trong khi, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân đang được thu mua ở mức 94.700-95.700 đồng/kg.

Tính đến hết tháng 1, cà phê đang xếp vị trí thứ 2 trong top các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ.

Năm 2025, tổng khối lượng cà phê nước ta xuất khẩu lên tới gần 1,6 triệu tấn, kim ngạch đạt 8,92 tỷ USD - mức cao nhất lịch sử. Theo đó, khối lượng cà phê xuất khẩu tăng 18,3%, còn giá trị tăng mạnh 58,8% so với năm 2024.

Việt Nam đang vào chính vụ thu hoạch cà phê ở khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Huế

Đức, Ý và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,7%, 7,8% và 7,1%. So với năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Ý tăng 52,3% và thị trường Tây Ban Nha tăng 41,5%.

Trong nhóm 15 thị trường chủ lực, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 13,1 lần.

Điểm đáng chú ý, bên cạnh sự tăng trưởng về lượng và giá trị, ngành hàng cà phê Việt Nam còn thành công trong việc dịch chuyển cơ cấu sản phẩm theo hướng đa dạng chủng loại và giảm dần phụ thuộc vào xuất khẩu thô.

Cụ thể, cà phê Robusta vẫn giữ vai trò chủ lực trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,59 tỷ USD, tăng mạnh 57,4% so với năm trước đó và chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Xuất khẩu cà phê Arabica cũng thu về gần 550 triệu USD, tăng vọt 129,1%.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1,78 tỷ USD, tăng mạnh 50,4% so với năm 2024, nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, mở rộng sản xuất cà phê hoà tan, rang xay và các sản phẩm giá trị gia tăng.

Cùng với đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã giúp cà phê chế biến của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan, mở rộng thị trường và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.