Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 1/2026, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 89.000 tấn cà phê, thu về 433,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu tăng mạnh 20,6% và giá trị tăng 8,6%.

Theo đó, cà phê đã vượt thủy sản (417 triệu USD), trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ (657 triệu USD).

Năm ngoái, xuất khẩu cà phê bùng nổ khi đem về con số kỷ lục 8,92 tỷ USD, tăng mạnh 58,8% so với năm liền kề trước đó. Nhờ vậy, cà phê xuất sắc vươn lên top 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ.

Niên vụ 2024-2025, Việt Nam chỉ chiếm 18% sản lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu, nhưng dẫn đầu về xuất khẩu cà phê Robusta (chiếm 43% trong tổng lượng cà phê Robusta xuất khẩu).

Đáng chú ý, thủ phủ cà phê Tây Nguyên đang vào chính vụ thu hoạch, giá cà phê nhân được thu mua phổ biến ở mức 99.100 đồng/kg. Mức giá này tuy thấp hơn nhiều so với đỉnh cao 135.400 đồng/kg, song người nông dân vẫn thu lãi 50.000-60.000 đồng cho mỗi 1kg cà phê khi xuất bán.

Lãnh đạo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 ước tăng từ 5-10% so với con số 1,8 triệu tấn (khoảng 30 triệu bao) của niên vụ 2024-2025.

Không chỉ Việt Nam, nguồn cung cà phê cũng được phục hồi nhờ sản lượng tại các quốc gia sản xuất tăng đáng kể. Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của Ngân hàng Thế giới (WB), sản lượng cà phê toàn cầu được dự báo tăng từ 175,4 triệu bao trong niên vụ 2024-2025 lên 179 triệu bao trong niên vụ 2025-2026.

Việt Nam đang vào chính vụ thu hoạch cà phê, sản lượng ước tăng 5-10% so với vụ trước đó. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong bối cảnh đó, thị trường cà phê thế giới đang chuyển từ những cơn sốt giá sang giai đoạn điều chỉnh và tái cân bằng.

Tuy nhiên, lãnh đạo VICOFA cho rằng thị trường cà phê vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất leo thang, hay vấn đề thuế quan và yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng.

Quan trọng hơn, nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu tiếp tục tăng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và cà phê đặc sản. Do đó, giá cà phê năm 2026 có thể sẽ giảm, song không thể rơi về mức giá đáy như trước kia.

WB cũng dự báo, giá cà phê Arabica kỳ vọng sẽ giảm 13% trong năm 2026 và giảm thêm 5% trong năm 2027 nhờ sự phục hồi sản xuất tại Colombia. Giá cà phê Robusta cũng được dự báo hạ nhiệt, dù chậm hơn với mức giảm khoảng 2% mỗi năm.