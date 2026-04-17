Thông qua trang cá nhân, ông Valentin Tran xác nhận dù còn 1 năm trong nhiệm kỳ bản quyền Miss Universe Vietnam (MUV), ông quyết định không tiếp tục triển khai năm cuối này.

Trao đổi với VietNamNet, ông Valentin Tran nêu rõ 2 lý do dẫn đến quyết định trên. Thứ nhất là kết quả phần thi phụ Beyond The Crown tại Miss Universe lần thứ 74 không được công bố rõ ràng, thiếu minh bạch trong quy trình lẫn phản hồi từ phía tổ chức Miss Universe (MUO). Thứ hai là cách làm việc thiếu minh bạch của MUO, cùng với những ồn ào xung quanh Miss Universe lần thứ 74 và việc Miss Universe lần thứ 75 - dự kiến cuối năm 2026 - đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng cho các đơn vị nắm bản quyền.

Dù vậy, ông khẳng định vẫn tôn trọng thương hiệu Miss Universe và gửi lời chúc đến đơn vị mới sẽ tiếp nhận bản quyền MUV.

Hương Giang và ông Valentine Trần.

Trong 2 năm nắm bản quyền, ông Valentin Tran ghi nhận một số dấu mốc đáng chú ý, gồm danh hiệu Cuộc thi sắc đẹp quốc gia xuất sắc nhất năm 2024, sự trở lại của Kỳ Duyên tại Miss Universe lần thứ 73 với kết quả Top 30 và đặc biệt là Hương Giang - đại diện chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á thi Miss Universe lần thứ 74.

Song song với thông báo rời MUV, ông Valentin Tran xác nhận Việt Nam sẽ có đại diện tại MGI All Stars - phiên bản đặc biệt lần đầu do Miss Grand International tổ chức, dành cho các thí sinh từng dự thi sắc đẹp quốc tế - diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5 tới.

Trả lời VietNamNet về tư cách tham gia, ông Valentin Tran cho biết: "Tôi là người có quyền cử đại diện Việt Nam tham dự MGI All Stars. Tôi sẽ làm giống như lần trước khi đồng hành cùng đại diện Hương Giang tại Miss Universe lần thứ 74". Lộ trình và kế hoạch cụ thể cho hành trình MGI All Stars cũng sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Hương Giang tại Miss Universe 2025 ở Thái Lan:

Ảnh: NVCC