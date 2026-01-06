74 sinh viên Trường ĐH FPT tham dự sự kiện cũng là các sinh viên sẽ tham gia thực tập, hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 tại các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các mô hình gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn của việc triển khai Nghị quyết 57 tại cơ sở.

Ngày 6/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT tổ chức hoạt động đưa sinh viên công nghệ trực tiếp tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong quá trình triển khai Nghị quyết 57, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Các sinh viên Đại học FPT sẽ được phân công về gần 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có các khu vực vùng xa, địa bàn có vị trí hành chính đặc biệt như đặc khu Cô Tô, để tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong công tác triển khai Nghị quyết 57. Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học FPT và Tập đoàn FPT.

Theo kế hoạch, sinh viên Trường Đại học FPT sẽ tham gia hỗ trợ tại địa phương trong thời gian từ tháng 1-4/2026. Toàn bộ thời gian tham gia được tính là học kỳ OJT (On-the-Job Training) – một học kỳ đào tạo trong môi trường thực tế bắt buộc đối với tất cả sinh viên Trường Đại học FPT theo chương trình đào tạo chính quy của nhà trường.

Việc sinh viên trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương không chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với thực tiễn, mà còn góp phần huy động nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn công nghệ, tham gia triển khai Nghị quyết 57 ngay từ cơ sở.

Trọng tâm nhiệm vụ của sinh viên FPT là hỗ trợ triển khai các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin và triển khai Nghị quyết 57; tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ trực tiếp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như VNeID, chữ ký số và các nền tảng số khác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, sinh viên FPT còn tham gia nghiên cứu tài liệu, hỗ trợ lập hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Các sinh viên tham gia chương trình đều đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kiến thức nền tảng về công nghệ, dữ liệu, triển khai Nghị quyết 57 và hiểu biết về quy trình vận hành của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trước khi chính thức tham gia hỗ trợ tại địa phương, sinh viên đã được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin, nghiệp vụ hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 trong khối chính quyền, cũng như các quy định pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghị quyết, văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh, việc phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh đưa sinh viên Trường Đại học FPT về hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 tại cơ sở là mô hình mới, lần đầu được triển khai trên toàn quốc, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Mô hình này vừa góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương trong quá trình triển khai Nghị quyết 57, vừa giúp sinh viên được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, từng bước hình thành lực lượng nhân sự công nghệ dự bị, sẵn sàng tham gia đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về triển khai Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh xác định triển khai Nghị quyết 57 là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phát biểu tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ ở Quảng Ninh là rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Nhân lực chất lượng cao được ví như “kim cương” của tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang phát huy nguồn lực hiện có, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, tạo động lực thực thi các nghị quyết về chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT đưa sinh viên công nghệ về hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, coi đây là động lực then chốt, đột phá chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Điểm quan trọng nhất của Nghị quyết 57 là chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ Nhà nước làm thay sang Nhà nước dẫn dắt, tạo lập thị trường, chấp nhận rủi ro có kiểm soát cho đổi mới sáng tạo. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ, mà trở thành trụ cột trung tâm của mô hình tăng trưởng, gắn trực tiếp với năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ và an ninh quốc gia.

Nghị quyết nhấn mạnh lấy dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng cho quản trị quốc gia hiện đại; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số trên cơ sở dữ liệu mở, liên thông và an toàn. Doanh nghiệp được xác định là chủ thể trung tâm của đổi mới sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ Việt làm chủ công nghệ lõi, nền tảng số, hệ sinh thái số “Make in Vietnam”.

Một điểm đột phá khác là cơ chế thể chế vượt trội: cho phép thử nghiệm chính sách (sandbox), đổi mới cơ chế đầu tư, tài chính, mua sắm công; trọng dụng nhân tài, chấp nhận khác biệt, bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Nghị quyết cũng đặt yêu cầu gắn chuyển đổi số với cải cách bộ máy, cải cách hành chính, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Hiện các doanh nghiệp công nghệ như Viettel, VNPT, MobiFone FPT, CMC, Misa… đang dồn nguồn lực quyết tâm làm chủ công nghệ, để thực hiện các mục tiêu lớn mà Nghị quyết 57 đưa ra.