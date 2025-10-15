Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Ảnh: PV

Viettel – doanh nghiệp Đông Nam Á duy nhất lọt Magic Quadrant 2025

Ngày 15/10, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech, thuộc Tập đoàn Viettel) chính thức được Gartner – tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới – ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025.

Thông tin được công bố tại sự kiện quốc tế Open RAN Connect 2025 do Viettel tổ chức tại Hà Nội.

Magic Quadrant là báo cáo uy tín toàn cầu, cung cấp bức tranh toàn cảnh về năng lực của các nhà cung cấp hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN). Gartner đánh giá các doanh nghiệp dựa trên hai tiêu chí then chốt: “độ hoàn thiện tầm nhìn” và “khả năng thực thi”.

Theo đó, Viettel High Tech là doanh nghiệp duy nhất đến từ Đông Nam Á được công nhận ở nhóm Niche Player – nhóm các nhà cung cấp có năng lực chuyên biệt, thể hiện vai trò tiên phong trong thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN dựa trên chipset ASIC (vi mạch tích hợp chuyên dụng cho 5G).

Giải pháp của Viettel đã được triển khai quy mô lớn, chứng minh năng lực thực tế tại Việt Nam và khu vực.

Hiện nay, hệ sinh thái 5G “Make in Vietnam” do Viettel làm chủ 100% từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, với hàng chục triệu thuê bao đang sử dụng mạng lõi Viettel (EPC, 5G Core), hàng triệu thiết bị đầu cuối mạng quang và truy cập wifi, hàng nghìn thiết bị truyền dẫn, hệ thống tính cước OCS phục vụ hơn 190 triệu thuê bao toàn cầu, hệ thống dịch vụ thoại chất lượng cao IMS đáp ứng hơn 50 triệu thuê bao.

Thương mại hóa 2.500 trạm 5G Open RAN tiêu chuẩn quốc tế

Trong năm 2025, Viettel High Tech triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN 32T32R trên toàn quốc, sử dụng chipset Qualcomm 5nm, hỗ trợ Dual Mode NSA/SA.

Các thiết bị này đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, với hiệu năng vượt trội trong thử nghiệm: tốc độ tải xuống trung bình 500 Mbps, tỷ lệ kết nối VoLTE 99,7%, tiết kiệm năng lượng tới 24% so với thiết bị truyền thống.

Nhờ kiến trúc mở của Open RAN, Viettel rút ngắn một nửa thời gian phát triển sản phẩm, chỉ còn 12 tháng thay vì 24 tháng theo quy trình thông thường.

Sau khi thương mại hóa thành công tại Việt Nam, Viettel dự kiến mở rộng sang Ấn Độ, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đồng thời phát triển thế hệ 5G-Advanced, 6G và mạng tự động cấp độ 4.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm 5G có chất lượng cao nhất phục vụ các nhà khai thác viễn thông di động toàn cầu.”

Ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Ảnh: PV

Tại sự kiện, ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Vận hành Toàn cầu của Qualcomm đánh giá: “Viettel đã triển khai mạng 5G Open RAN trên diện rộng, cùng Qualcomm chia sẻ tầm nhìn chung về một hệ sinh thái mở và bền vững. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của Việt Nam trong việc dẫn đầu đổi mới sáng tạo. Với 6G, vai trò của AI và công nghệ Open RAN sẽ càng trở nên quan trọng.”

Từ 5G đến 6G: khẳng định năng lực tự chủ công nghệ quốc gia

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), khẳng định: “Thiết bị 5G là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Ngay từ năm 2019, Bộ đã đặt mục tiêu Việt Nam phải làm chủ thiết kế, nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G như một biểu tượng của năng lực tự chủ công nghệ quốc gia”.

Ông cho rằng việc Viettel chọn hướng đi Open RAN thể hiện tư duy chiến lược: không phụ thuộc, không bị khóa công nghệ, mà chủ động hội nhập và sáng tạo.

“Sự kiện hôm nay không chỉ là thành tựu của Viettel và Qualcomm, mà còn là thành tựu của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam. Các bạn đã chứng minh rằng người Việt Nam có thể làm chủ những công nghệ khó nhất, ở trình độ cao nhất – và quan trọng hơn, đưa sản phẩm ‘Make in Vietnam’ ra thế giới”, ông nói.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), khẳng định thiết bị 5G mà Viettel sản xuất là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, năm 2025 Viettel tiếp tục triển khai 2.500 trạm 5G tại Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế.

Các trạm 5G của Viettel đã chứng minh ưu thế về vùng phủ, dung lượng và hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tới 24% so với thiết bị cùng loại.

Không dừng lại ở đó, Viettel đang tập trung nghiên cứu 5G-Advanced, 6G, và ảo hóa toàn bộ hạ tầng mạng lưới, đồng thời tham gia Liên minh O-RAN (O-RAN Alliance) để thúc đẩy khả năng tương tác toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, nhấn mạnh: “Việc được Gartner công nhận là cột mốc lịch sử, đặt nền tảng vững chắc để Viettel mở rộng hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Sau hơn 10 năm đầu tư nghiên cứu làm chủ hạ tầng viễn thông – hạ tầng số quốc gia, nỗ lực của Viettel đã được thế giới ghi nhận. Đây chính là chìa khóa giúp Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, IoT, dữ liệu lớn, chuỗi khối và bán dẫn”.