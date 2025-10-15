Bộ Khoa học và Công nghệ chưa cấp phép 180MHz băng tần C-band còn lại ở dải tần 3600-3700 MHz và 3900-3980 MHz, đây là băng tần vô cùng quan trọng để đưa tốc độ 5G của Việt Nam có thể đạt từ 400 Mbps đến 600 Mbps.

Theo báo cáo của Omdia, có hơn 50 quốc gia (51 nước) đã cấp phép băng tần trong khoảng 3400Mhz – 4200Mhz cho 5G với khoảng 162 mạng 5G đã triển khai. Còn báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị di động thế giới (GSA) về hệ sinh thái thiết bị 5G, băng tần 3,5 GHz (n77/n78) là băng tần 5G có hệ sinh thái lớn nhất.

Các nhà mạng dẫn đầu về chất lượng 5G trên thế giới đều sở hữu phổ tần rộng. Cụ thể, tại Mỹ, Ả Rập hay Hàn Quốc, các nhà mạng đều đang sở hữu trên 200MHz băng thông 5G. Điển hình như nhà mạng T-Mobile (Mỹ) đang sở hữu hơn 200MHz băng tần ở dải mid-band (bao gồm cả C-band) tạo ra lợi thế vượt trội về tốc độ và độ phủ so với các đối thủ. Tại Hàn Quốc, SK Telecom là một trong những nhà mạng 5G tiên phong và tốt nhất thế giới, cũng nắm giữ các khối băng tần liền mạch lớn. Các nhà mạng tại châu Âu và Trung Đông đều sở hữu tối thiểu 100MHz và mục tiêu là tiến tới 200MHz băng thông để đảm bảo năng lực cạnh tranh.

Các quốc gia trên thế giới, tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng tần số của mình thường chỉ quy hoạch được một phần trong băng tần 3400-4200 MHz cho 5G. Băng tần này có hệ sinh thái thiết bị 5G lớn nhất nên sẽ có vai trò quyết định để các quốc gia triển khai thành công mạng 5G.

Lợi ích rõ ràng và trực tiếp nhất của C-band đó chính là tốc độ tải xuống (download) và tải lên (upload) sẽ tăng lên gấp đôi. Về mặt lý thuyết, khi băng thông tăng gấp đôi từ 100MHz lên 200MHz, tốc độ tối đa mà người dùng có thể trải nghiệm cũng sẽ tăng gấp đôi. Điều này có nghĩa là các hoạt động như tải phim 4K/8K, chơi game đồ họa cao, hay hội nghị truyền hình chất lượng cao sẽ trở nên mượt mà và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Với tổng băng thông 200MHz, nhà mạng có khả năng phục vụ số lượng người dùng lớn hơn nhiều trong cùng một khu vực mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ của mỗi người. Điều này đặc biệt quan trọng tại các khu vực đông đúc như trung tâm thành phố, sân vận động, trung tâm thương mại hay trong các sự kiện lớn.

Việc bổ sung băng tần sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng nghẽn mạng, đảm bảo kết nối ổn định cho tất cả mọi người, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng bởi nó đem lại đột phá về tốc độ và dung lượng thông qua ghép kênh sóng mang. Đây là lợi ích kỹ thuật quan trọng và có giá trị nhất.

Cơ chế hoạt động công nghệ ghép kênh sóng mang cho phép gộp hai khối phổ tần 100MHz riêng biệt thành một luồng dữ liệu duy nhất, có độ rộng lên tới 200MHz. Trên lý thuyết, nếu 100MHz có thể cung cấp tốc độ trên 1 Gbps, thì với 200MHz, tốc độ có thể vượt qua 2 Gbps. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm người dùng, đặc biệt với các ứng dụng nặng như streaming 8K, tải file lớn, hay thực tế ảo.

Bên cạnh đó, toàn bộ trạm phát sóng sẽ có dung lượng lớn hơn, phục vụ được nhiều người dùng hơn cùng lúc với tốc độ cao, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng tại các khu vực đông đúc như trung tâm thành phố, sân vận động, khu công nghiệp. Người dùng sẽ ít gặp phải tình trạng tốc độ mạng trồi sụt thất thường, mang lại một trải nghiệm kết nối liền mạch và đáng tin cậy hơn.

Băng thông lớn hơn không chỉ để phục vụ người dùng cá nhân mà còn là nền tảng để nhà mạng triển khai các dịch vụ 5G tiên tiến cho doanh nghiệp và công nghiệp, chẳng hạn như dễ dàng triển khai cắt lớp dịch vụ (Network Slicing) để tối ưu linh hoạt tài nguyên cho từng dịch vụ, giúp khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ “chuyên biệt” với chất lượng được cam kết đảm bảo.

Khi có băng tần siêu rộng, các nhà mạng có thể sung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao cho các hộ gia đình và doanh nghiệp mà không cần kéo cáp quang, điều này đặc biệt hữu ích ở những khu vực khó triển khai hạ tầng cáp.

Xây dựng các mạng 5G siêu rộng sẽ phục vụ cho các nhà máy thông minh, khu công nghiệp, bến cảng để tự động hóa và tăng hiệu quả vận hành mạng 5G dùng riêng. Bên cạnh đó, mạng 5G này còn hỗ trợ kết nối hàng triệu thiết bị IoT cùng lúc, phục vụ cho các thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nhu cầu dữ liệu đang không ngừng tăng lên, nên việc các nhà mạng sở hữu 200MHz là một sự đảm bảo cho tương lai, đồng thời đón đầu công nghệ 5G-Advanced và tiến tới 6G, sẽ đòi hỏi băng thông lớn hơn nữa để hỗ trợ các ứng dụng như XR (thực tế mở rộng) và AI.

Trong dài hạn, nhà mạng sở hữu nhiều phổ tần hơn sẽ luôn có lợi thế trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn, ra mắt các gói cước hấp dẫn hơn và đổi mới nhanh hơn. Với một mạng 5G tốc độ cao sẽ giúp tăng năng suất lao động. Tốc độ mạng càng cao cho phép doanh nghiệp truy cập, xử lý và phân tích dữ liệu lớn càng nhanh hơn, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn. Các công cụ làm việc cộng tác từ xa, thực tế tăng cường cho đào tạo và sửa chữa... đều phát huy hiệu quả tối đa trên nền tảng 5G mạnh mẽ.