Sáng 15/10, tại Phnom Penh (Campuchia), đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã tham dự Kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Quản lý thiên tai (AMMDM), kỳ họp lần thứ 14 của Hội nghị các Bên tham gia Hiệp định AADMER, cùng các cuộc họp liên quan.

Hội nghị quy tụ bộ trưởng phụ trách quản lý thiên tai các quốc gia thành viên ASEAN, đại diện Timor-Leste với tư cách quan sát viên, cùng các đối tác của ASEAN gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tổng Thư ký ASEAN và Giám đốc Điều hành Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN (AHA Centre) cũng tham dự.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng các nước ASEAN

AMMDM là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai cấp bộ trưởng, nằm trong chương trình công tác đối ngoại năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Hội nghị tập trung đánh giá tiến độ các sáng kiến, chương trình hợp tác khu vực trong khuôn khổ Hiệp định AADMER, đồng thời thảo luận định hướng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Sự kiện là diễn đàn quan trọng để các quốc gia ASEAN củng cố đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định vai trò tiên phong của khu vực trong quản lý rủi ro thiên tai ở tầm khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thời gian qua, thiên tai ở khu vực Đông Nam Á diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 vừa qua, Việt Nam liên tiếp hứng chịu các cơn bão Wipha, Bualoi, Matmo và mưa lũ sau bão, khiến nhiều địa phương miền núi bị ảnh hưởng nặng nề.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về quản lý thiên tai. Ảnh: BNN.

Nhân dịp này, Thứ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng Trung tâm AHA đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả. Trong hai ngày 15 và 16/10, hai chuyến hàng cứu trợ từ kho dự trữ khu vực DELSA (Malaysia) sẽ được chuyển về Hà Nội và phân bổ đến Cao Bằng – địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

“Sự hỗ trợ này là minh chứng cho tinh thần Một ASEAN – Một ứng phó mà các nhà lãnh đạo khu vực luôn khẳng định,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Myanmar, Thái Lan trước những thiệt hại do trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hồi tháng 3/2025, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với Philippines sau loạt trận động đất liên tiếp trong tháng 10.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, với kinh nghiệm và năng lực trong phòng, chống thiên tai, Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng các nước ASEAN, chủ động chia sẻ, hỗ trợ khi cần thiết, góp phần xây dựng một cộng đồng khu vực an toàn và bền vững hơn trước biến đổi khí hậu.