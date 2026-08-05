Đề xuất được ông Kim Yong Sup - Phó TGĐ Samsung Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo thúc đẩy hợp tác nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sáng 5/8 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Ông Kim Yong Sup - Phó TGĐ Samsung Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhân tài, làm nền tảng xây dựng ngành công nghệ của Hàn Quốc. Ảnh: Du Lam

Lãnh đạo Samsung Việt Nam gợi ý mô hình đào tạo nhân tài công nghệ gắn liền với đặc thù kinh tế vùng, đồng thời khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

"Việt Nam có thể thành lập các trường nghề phù hợp với các ngành công nghiệp và đặc điểm của từng vùng miền. Chẳng hạn, miền Bắc có thể mở trường chuyên về màn hình hay nhà máy thông minh, còn miền Trung tập trung vào ngành đóng tàu. Đây là cách đào tạo ra những ‘bậc thầy’ trong một lĩnh vực cụ thể", ông Kim Yong Sup chia sẻ.

Nhìn lại lịch sử phát triển của Hàn Quốc từ một quốc gia khó khăn vươn lên thành cường quốc công nghệ, ông Kim cho biết nền tảng cốt lõi nằm ở hệ thống trường trung học chuyên nghiệp.

Chính phủ tuyển chọn những học sinh trung học xuất sắc, hỗ trợ học phí và chỗ ở. Nhà trường đào tạo thực hành về cơ khí, điện tử…, còn doanh nghiệp đảm bảo thực tập và việc làm sau tốt nghiệp.

Nhờ cơ chế này, các nhân tài nắm vững công nghệ cần thiết cho các ngành công nghiệp và từ đó góp phần xây dựng nền tảng cho ngành công nghệ của Hàn Quốc, ông Kim nói thêm. Ông đề xuất "Việt Nam cũng nên đẩy mạnh và phát triển hơn nữa cơ chế này".

Theo lãnh đạo Samsung Việt Nam, trong kỷ nguyên AI, bán dẫn và chuyển đổi số, không một tổ chức hay doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể tự giải quyết bài toán nhân lực.

"Chỉ khi ba ‘bánh xe’ nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ thì mới có thể đào tạo ra nhân tài đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường", ông Kim nhấn mạnh.

Mô hình hợp tác 'ba nhà' thu hẹp khoảng cách thực tế

Đồng quan điểm về tầm quan trọng của yếu tố con người, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC cho rằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi có đội ngũ nhân lực đáp ứng được tốc độ thay đổi của thị trường.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Du Lam

Ông Đỗ Tiến Thịnh Thịnh phân tích mô hình liên kết: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hợp tác; nhà trường giữ vai trò đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực; còn doanh nghiệp là nơi xác định nhu cầu thực tiễn, chuyển giao công nghệ, cung cấp môi trường trải nghiệm và tiếp nhận nguồn nhân lực sau đào tạo.

"Sự kết nối hiệu quả giữa ba bên sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nhu cầu của thị trường, đồng thời giúp các chương trình phát triển nhân lực được tổ chức theo hướng thực chất, có khả năng ứng dụng và tạo ra tác động bền vững", ông Đỗ Tiến Thịnh phát biểu.

Để hiện thực hóa định hướng này, NIC đã hợp tác cùng Samsung và gần 20 trường đại học, cao đẳng triển khai Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026. Chương trình dự kiến đào tạo năng lực công nghệ cao cho khoảng 2.200 sinh viên trong năm nay.

Trong mô hình hợp tác này, các trường đại học chủ động công tác tuyển sinh, Samsung cung cấp giáo trình chuẩn quốc tế cùng đội ngũ chuyên gia thực tế, còn NIC đóng vai trò bệ phóng kết nối mô hình ra toàn quốc.

Hiện nay, các không gian đào tạo công nghệ mở rộng liên tục. Sau khi khai trương phòng SIC quy mô lớn tại Đại học Quy Nhơn (Bình Định) vào tháng 4, mô hình tương tự rộng khoảng 1.000 m² chuẩn bị ra mắt tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.

Ngoài ra, đại diện Samsung cho biết đang làm việc với tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xây dựng trung tâm đào tạo công nghệ tiếp theo.

Bên cạnh mảng đại học, các chương trình như Solve for Tomorrow dành cho học sinh phổ thông cũng thu hút 2.900 ý tưởng từ 1.400 trường học trong năm 2026.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác với NIC và các cơ sở giáo dục, từng bước biến tiềm năng của thế hệ trẻ thành năng lực công nghệ thực tế cho Việt Nam.