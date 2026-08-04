Trong khuôn khổ sự kiện Techfest Hải Phòng 2026, ngày 4/8 đã diễn ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Quốc tế “Từ ý tưởng đến thị trường”.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhận định sự kiện Techfest Hải Phòng năm nay diễn ra trong giai đoạn bước ngoặt của đất nước. Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ngày càng đi vào cuộc sống, thực chất, sâu rộng và hiệu quả.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Techfest Hải Phòng năm 2026".

Đặc biệt, ngày 5/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó khẳng định quan điểm chỉ đạo: “Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... coi khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân”.

Điểm mới quan trọng của Chiến lược là chuyển tư duy từ "hỗ trợ startup" sang "xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo". Mục tiêu không chỉ là có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, mà là hình thành một quốc gia mà ở đó đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức và mọi người dân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc "Techfest Hải Phòng năm 2026".

Trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tiếp tục phát triển và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực và thế giới. Theo Báo cáo StartupBlink 2025, Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 55 toàn cầu; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục cải thiện thứ hạng, trong khi Hải Phòng lần đầu tiên được ghi nhận trên bản đồ toàn cầu, xếp hạng 765 trong Bảng xếp hạng 1.000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu.

“Những kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, với trọng tâm là nâng cao chất lượng doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, số doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi, quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh quốc tế còn chưa nhiều; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp và hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được tăng cường”, Thứ trưởng Hoàng Minh nói.

Trong bức tranh chung đó, Hải Phòng là một trong những địa phương có bước chuyển biến nhanh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ KH&CN đánh giá rất cao tinh thần chủ động của thành phố trong việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển.

Đặc biệt, Hải Phòng đã chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước.

Techfest HaiPhong 2026 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/8, có sự tham dự của đại biểu đến từ 5 quốc gia gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan; thu hút hơn 3.000 đại biểu trực tiếp và khoảng 10.000 lượt tham dự trực tuyến.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, có thể khái quát các chính sách mới về phát triển khoa học, công nghệ thành ba nhóm lớn: Thứ nhất, hoàn thiện thể chế để khơi thông đổi mới sáng tạo; Thứ hai, hình thành các nguồn lực mới cho khởi nghiệp sáng tạo; Thứ ba, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ; trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trọng điểm của khu vực phía Bắc, cả nước và khu vực, Bộ KH&CN đề nghị TP Hải Phòng, tập trung triển khai hiệu quả một số định hướng như: xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh.

Bộ KH&CN cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho TP Hải Phòng. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc điều phối mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối các chuyên gia, quỹ đầu tư quốc tế, cũng như hỗ trợ Hải Phòng hoàn thiện hệ thống dữ liệu, các công cụ số và khung chính sách thử nghiệm Sandbox.

Thứ trưởng Hoàng Minh tin tưởng rằng, với truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", với tư duy năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Hải Phòng sẽ thực hiện thành công Đề án "Hải Phòng - Thành phố Đổi mới sáng tạo", đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày ứng dụng số hóa và công nghệ tại lễ khai mạc "Techfest HaiPhong 2026".

Cũng tại diễn đàn, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở KH&CN thành phố cùng các sở, ngành liên quan cần tập trung vào bốn trụ cột hành động: đột phá thể chế và chính sách, tạo cơ chế Sandbox; kiến tạo hạ tầng số và công nghệ bán dẫn; tăng cường sức mạnh nguồn lực quốc tế và vốn đầu tư; xây dựng vườn ươm trí thức và tài năng “thực chiến”. Thông qua sự kiện TECHFEST lần này, thành phố hướng tới xây dựng không gian hội tụ trí tuệ và sáng tạo, tạo nền tảng nuôi dưỡng, kết nối và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đồng thời đưa KHCN và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn đời sống, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.