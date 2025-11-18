Ngày 18/11, tại Ninh Bình, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng cục Kinh tế Thụy Sĩ phối hợp tổ chức Hội nghị Quốc tế về phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Sông Mekong mở rộng (GMS). Đây là hoạt động bên lề phiên họp Nhóm Công tác du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 56 (GMS TWG-56) tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực GMS đang phải đối mặt với các thách thức lớn như biến đổi khí hậu và áp lực khai thác tài nguyên.

Ông Etienne Jenni, Giám đốc Vụ Xúc tiến Thương mại, Tổng cục Kinh tế Thụy Sỹ (SECO), nhận định GMS là khu vực giàu bản sắc văn hóa nhưng "mong manh" trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Theo ông, phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, đồng thời đặt người dân ở vị trí trung tâm. Ninh Bình được coi là minh chứng cho sự cân bằng này.

Ông Etienne Jenni, Giám đốc Vụ Xúc tiến Thương mại, Tổng cục Kinh tế Thụy Sĩ (SECO) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VNAT

Đại biểu đại diện các quốc gia GMS cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng địa phương trong du lịch bền vững, khi họ trực tiếp tham gia, hưởng lợi và đảm bảo công bằng xã hội.

Tại Lào, Campuchia hay Myanmar, cơ quan chức năng đều trao quyền cho cộng đồng người dân địa phương để phát triển du lịch một cách hiệu quả, bền vững nhất.

Ông Somxay Sipaseuth, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Du lịch, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, cho biết: "Trong bất cứ mô hình du lịch cộng đồng nào, người dân địa phương cũng là nhân tố chính quyết định sự thành công. Người dân phải được giới thiệu, giải thích để hiểu đúng, đầy đủ tầm quan trọng của du lịch".

Đại biểu đại diện cho cơ quan du lịch các quốc gia thành viên GMS tham gia thảo luận. Ảnh: VNAT

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về mô hình du lịch hiệu quả, tiêu chuẩn quốc tế, cách huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Bà Dee Suvimol Thanasarakij, Giám đốc điều hành Văn phòng Điều phối du lịch Mekong (MTCO), đề xuất 4 chiến lược phát triển du lịch bền vững GMS: xây dựng điểm đến chung bền vững; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác công - tư; quảng bá điểm đến, củng cố thương hiệu khu vực.

Bà Dee Suvimol Thanasarakij chia sẻ về 4 chiến lược hành động. Ảnh: VNAT

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định Việt Nam đang triển khai Chương trình Phát triển Du lịch Xanh 2023-2025, hướng tới các mô hình điểm đến bền vững, chuyển đổi số, giảm phát thải carbon và chia sẻ lợi ích du lịch công bằng với cộng đồng.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Ông nhấn mạnh, trong phát triển du lịch xanh, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới yếu tố tôn trọng văn hóa - con người - cộng đồng địa phương.

Chương trình nhằm xây dựng các mô hình điểm đến bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm phát thải carbon và bảo đảm lợi ích du lịch được chia sẻ công bằng với cộng đồng địa phương.

Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng các quốc gia GMS để đạt mục tiêu phát triển bền vững chung.

Ninh Bình của Việt Nam được đề cập là minh chứng cho sự phát triển hài hòa giữa du lịch, môi trường và xã hội