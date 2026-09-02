81 năm dưới ngọn cờ của Đảng: Vững tin bước vào kỷ nguyên mớiTiếp nối những thắng lợi vĩ đại của 81 năm qua, nhiệm vụ lịch sử đặt lên vai Đảng và toàn dân tộc hôm nay là biến khát vọng Việt Nam hùng cường thành hiện thực; xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc...
Trên nền tảng hơn tám thập niên xây dựng và phát triển đất nước, cùng thành tựu của 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang tiến mạnh trong kỷ nguyên mới với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin và khát vọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
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Nguồn: Bộ Ngoại giao