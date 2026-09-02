Trên nền tảng hơn tám thập niên xây dựng và phát triển đất nước, cùng thành tựu của 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang tiến mạnh trong kỷ nguyên mới với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin và khát vọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

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Nguồn: Bộ Ngoại giao