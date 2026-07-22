Báo cáo tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, chỉ trong nửa đầu năm nay, nước ta đã thu hoạch khoảng 267.300 tấn hạt tiêu các loại. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu tăng 5%.

Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu gần 156.200 tấn hạt tiêu. Theo đó, xuất khẩu loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam đã thu về khoảng 1,02 tỷ USD.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cũng cho biết, chỉ trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp đã chi ra 257,7 triệu USD để nhập khẩu 45.198 tấn hạt tiêu, trong đó gồm 41.342 tấn tiêu đen và 3.856 tấn tiêu trắng.

So với cùng kỳ năm 2025, hạt tiêu nhập khẩu tăng mạnh 59,7% về lượng và tăng tới 48% về trị giá.

Nhập khẩu hạt tiêu tăng mạnh. Ảnh: T.A

Đáng chú ý, dù mới chỉ qua 6 tháng năm 2026, nhưng lượng hạt tiêu các doanh nghiệp nhập khẩu đã vượt qua con số 42.688 tấn của cả năm 2025. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sử dụng nguồn cung trong nước mà còn tăng nhập khẩu để phục vụ chế biến, xuất khẩu và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu.

Nguồn tiêu mà các doanh nghiệp ở nước ta nhập khẩu chủ yếu đến từ Campuchia và Brazil.

Liên quan đến việc nhập khẩu hạt tiêu, CEO một doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn ở Việt Nam thừa nhận, công ty này đã trở thành một trong những khách hàng mua tiêu lớn của Brazil.

Theo đó, doanh nghiệp nhập hạt tiêu từ Brazil rồi bán sang các thị trường lớn như Mỹ, Đức và Trung Đông. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt phụ thuộc vào nguồn hàng nội địa, đồng thời duy trì vị thế nhà xuất khẩu lớn trên thế giới.

Tại thị trường nội địa, giá thu mua ở các vùng nguyên liệu trọng điểm dao động từ 137.000-140.500 đồng/kg. Trong khi trên thị trường quốc tế, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l của Việt Nam lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.