Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chính thức phát động "Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025".

Trong suốt những năm qua, với những nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nước ta được thế giới ghi nhận là một trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức, Thụy Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất với tỉ lệ người nhiễm HIV được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 96%, góp phần giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm 3 chỉ tiêu: Giảm số người mới nhiễm HIV, giảm số chuyển sang AIDS và giảm số tử vong liên quan đến HIV/AIDS; kiểm soát tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.

Bên cạnh đó, 95% số bệnh nhân HIV được bao phủ bảo hiểm y tế, gần 90% số người điều trị ARV được chi trả từ nguồn này, hơn 95% những người điều trị ARV đã đạt được tải lượng dưới ngưỡng ức chế.

Tiến sĩ Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, phòng, chống HIV/AIDS không chỉ đơn thuần là cuộc chiến chống lại một loại virus, mà là cuộc chiến chống lại sự sợ hãi, sự kỳ thị và sự lãng quên.

Ông Đức chia sẻ về công tác phòng chống HIV. Ảnh: N. Bích.

Hiện nay, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá hơn. Dịch tễ học đã thay đổi, các can thiệp y tế công cộng cũng cần sự sáng tạo, từ việc mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), thúc đẩy tự xét nghiệm, cho đến việc đảm bảo bền vững tài chính cho chương trình.

Do đó, ông Đức cho rằng, truyền thông cần phải được coi là một giải pháp mang tính chiến lược. Các nhà báo chính là những "cán bộ y tế dự phòng" đặc biệt, những người có khả năng định hình, thay đổi nhận thức xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đều hiểu đúng, không còn ai sợ hãi khi đi xét nghiệm.

Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 20/11/2025. Nội dung đi sâu vào thực tiễn, phản ánh những tiến bộ trong điều trị, tuyên truyền các biện pháp dự phòng hiệu quả; phản ánh những mô hình phòng, chống HIV/AIDS thành công ở các địa phương; đấu tranh xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử; chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về những người sống chung với HIV/AIDS đã và đang có cuộc sống khỏe mạnh, làm việc và cống hiến; những câu chuyện cảm động về sự cống hiến thầm lặng của các y bác sĩ, các tình nguyện viên;…

Mỹ phê duyệt loại thuốc đầu tiên phòng ngừa HIV Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt thuốc lenacapavir dưới dạng tiêm hai lần mỗi năm để phòng ngừa HIV.