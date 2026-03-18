Tại "Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ", diễn ra ngày 17/3 ở California (Mỹ), ông John W. Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA), khẳng định Việt Nam đang vươn lên như một điểm đến đầy sức nặng mang tính chiến lược.

Ông John W. Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA) phát biểu tại diễn đàn, ngày 17/3.

"Sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ Việt Nam kết hợp cùng nguồn nhân lực trẻ giàu khát vọng chính là thỏi nam châm thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới đầu tư Hoa Kỳ", ông Mitchell nhấn mạnh. GEA cũng cam kết thiết lập các nhịp cầu vững chắc để đưa các tập đoàn công nghệ tiến sâu vào thị trường Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation, đánh giá cao dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới. Ông cho rằng việc đẩy mạnh nghiên cứu (R&D) và hoàn thiện hạ tầng năng lượng sạch, đào tạo nhân lực sẽ tạo nền móng cho các "siêu dự án" biểu tượng giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên tới.

Minh chứng cho sức hút này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã ký kết hàng loạt thỏa thuận chiến lược với EXCEL Services, Quỹ đầu tư Azurich và các trường đại học lớn ngay tại sự kiện. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khẳng định: "Việc cộng hưởng sức mạnh với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, đặc biệt là các đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ, không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ mà còn là xung lực để định hình vị thế vững chắc trong cấu trúc kinh tế toàn cầu".

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh việc kết nối và phát huy mạng lưới chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt tại Silicon Valley có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 12 đến 17/3, đoàn công tác do NIC dẫn đầu đã trực tiếp làm việc với những cái tên hàng đầu thế giới như NVIDIA, Meta, OpenAI, Marvell và Đại học Stanford. Mục tiêu trọng tâm là mở ra cơ hội hợp tác đào tạo nhân lực và phát triển các ngành công nghệ "nóng" như chip bán dẫn, AI, điện toán đám mây và thiết bị bay không người lái (UAV).

Bên cạnh thu hút vốn, việc chiêu mộ trí thức kiều bào cũng là ưu tiên hàng đầu. Tại tọa đàm “Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” ngày 14/3, TS. Lê Viết Quốc - chuyên gia hàng đầu tại Google - nhận xét AI đang mở ra cơ hội để Việt Nam giải quyết nhiều bài toán phát triển quan trọng và bứt phá trong ngành công nghệ chiến lược. Ông cam kết sẽ kết nối và đưa khoảng 100 chuyên gia công nghệ gốc Việt hàng đầu thế giới về đóng góp cho quê hương. Dự án quy tụ nhân tài này dự kiến triển khai vào tháng 10 năm nay.

Hơn 90 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như AI và bản sao số, chip bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, an ninh mạng, công nghệ hàng không - vũ trụ và thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo ông Võ Xuân Hoài, việc huy động nguồn lực tri thức này được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược của đất nước.

Chuỗi sự kiện không chỉ củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ mà còn biến các cam kết chính trị thành những giá trị kinh tế - công nghệ hiện hữu, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.