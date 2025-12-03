Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Danh mục gồm 32 dự án nguồn điện; 7 dự án kho LNG; 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện; một số dự án đường dây, trạm biến áp truyền tải điện; 1 dự án lọc hóa dầu; 3 Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Một dự án điện gió tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đối với điện gió ngoài khơi, danh mục trên có 2 dự án: Dự án Khu vực phát triển điện gió ngoài khơi lớn tại Nam Trung Bộ 1 (2.000 MW) gồm 4 dự án thành phần, dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2030; Dự án Xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, Malaysia (3.000 MW), dự kiến vận hành năm 2033.

Để thực hiện dự án xuất khẩu điện gió, một tuyến cáp ngầm cao thế một chiều dưới biển (HVDC) kết nối Việt Nam, Malaysia, Singapore sẽ được hình thành. Tuyến cáp có thể đi qua vùng biển Singapore, Malaysia hoặc Indonesia tùy phương án kỹ thuật.

Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo cũng sẽ được xây dựng tại TPHCM, dự kiến đưa vào vận hành năm 2030.