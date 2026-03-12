Sau hơn một năm thực hiện công tác phục hồi và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon đã mở cửa trở lại tại Venice. Theo đó, không gian này, hiện thuộc sự quản lý văn hóa của Art Events sẽ một lần nữa trở thành nơi tổ chức các triển lãm, sự kiện và dự án quốc tế, bắt đầu với Triển lãm Nghệ thuật Venice Biennale năm 2026.

Để đánh dấu sự trở lại của tòa nhà lịch sử gắn với đời sống văn hóa Venice, Art Events sẽ khánh thành và ra mắt không gian triển lãm vào cuối tháng 3 với một sự kiện chỉ dành cho khách mời.

Một trong số các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Venice Art Biennale.

Trong số các dự án đầu tiên được xác nhận có dự án triển lãm của Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61. Triển lãm Art in the Global Stream (Nghệ thuật trong Dòng chảy Toàn cầu) do Đỗ Tường Linh làm giám tuyển.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc vào tháng 5/2026 và kéo dài tới tháng 11/2026, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia với một dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng.

Sự kiện được xem như bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại sâu rộng hơn giữa nghệ sĩ Việt Nam và cộng đồng nghệ thuật toàn cầu.

Tác phẩm do nghệ sĩ Đỗ Tường Linh làm giám tuyển được giới thiệu tại Venice Art Biennale.

Trong lịch sử hơn 1 thế kỷ, Venice Art Biennale luôn được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá nhất thế giới. Được tổ chức từ năm 1895 và diễn ra định kỳ 2 năm một lần, triển lãm này thường được ví như “Thế vận hội của mỹ thuật” bởi quy mô và sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống nghệ thuật quốc tế.

Mỗi kỳ Biennale quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia mang đến những dự án sáng tạo phản ánh những xu hướng và vấn đề của nghệ thuật đương đại toàn cầu. Năm nay 99 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam được công bố dự án nghệ thuật đầu tiên tham gia Venice Art Biennale lần thứ 61 được xem là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Triển lãm mang tên Art in the Global Stream (Nghệ thuật trong Dòng chảy Toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách hướng tới việc giới thiệu các góc nhìn nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động.

Nghệ sĩ Đỗ Tường Linh.

Sự kiện Việt Nam lần đầu tham gia Venice Art Biennale cũng gắn với hành trình quốc tế hóa của một số nghệ sĩ trong nước. Trước đó, vào năm 2023, Lê Hữu Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được BTC Venice Art Biennale gửi thư mời tham dự kỳ triển lãm lần thứ 60.

Sự kiện này gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và các giám tuyển quốc tế, đồng thời được xem là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Italy và cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord.

Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam với thế giới.