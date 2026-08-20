Chiều nay, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, VietNamNet đề nghị người phát ngôn cho biết phản ứng của Việt Nam trước động thái Mỹ mới đây nêu 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, đa phương cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý, quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung. Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm túc các cam kết, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về các quan tâm của phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam", người phát ngôn cho biết.

Ngày 13/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nêu tên hơn 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan của Mỹ. Báo cáo của Nhà Trắng đề cập đến tình trạng “chuyển tải bất hợp pháp”, theo đó, hàng hóa được đưa qua nước thứ ba chịu mức thuế thấp hơn nhằm né mức thuế cao do Mỹ áp dụng.











