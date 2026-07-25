Trả lời câu của hỏi PV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ quyết định của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Người phát ngôn cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Ngày 24/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp đặt các mức thuế quan mới từ 10% và 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại của nước này.

Tuyên bố từ USTR cho biết, các mức thuế quan mới có hiệu lực từ 0h1 ngày 24/7, tức là ngay sau khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% mà ông Trump áp đặt hồi đầu năm nay hết hiệu lực. Cũng theo USTR, hàng hóa từ 60 đối tác thương mại bị áp đặt mức thuế mới chiếm 99,4% lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.