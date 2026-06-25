Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ, VietNamNet đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm trước việc giữa tháng 6, Tòa Phá án Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam. Trong đó, có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam.

"Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 25/6

Bà Trần Tố Nga (công dân Pháp gốc Việt) đã kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

Sau 17 năm theo đuổi vụ kiện, bà Trần Tố Nga tiếp tục đi qua một cánh cửa pháp lý mới trong hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.

Sau phiên xét xử, phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân, mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc, mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.

Bà Trần Tố Nga cho biết dù đã bước sang tuổi 85, bà vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng. Bà nhấn mạnh ngay cả trong trường hợp không đạt được kết quả mong muốn tại Tòa Phá án Pháp, bà và các luật sư vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý thông qua những con đường pháp lý khác, trong đó có khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.