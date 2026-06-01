Được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Tìm kiếm Người mất tích trong Chiến tranh ở Việt Nam (VWAI) của Chính phủ Mỹ, dự án không chỉ đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các nạn nhân chiến tranh bằng công nghệ hiện đại, mà còn góp phần thắt chặt giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Để thúc đẩy tiến trình này, phái đoàn cấp cao của USABCI cùng đại diện các doanh nghiệp đang có chuyến làm việc tại Việt Nam từ ngày 1-4/6.

Phái đoàn sẽ hội kiến các quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), cũng như khảo sát thực địa tại các trung tâm vận hành cốt lõi.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ cùng các đối tác phía Mỹ tại lễ công bố tài trợ

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Margaret Hanson-Muse khẳng định, "hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo như tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh là sự tiếp nối tự nhiên cho cam kết của chúng tôi trong việc củng cố lòng tin và quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Việt Nam".

Khu vực tư nhân có thể mang lại các năng lực thực tiễn về công nghệ, hậu cần và đổi mới sáng tạo để bổ sung cho các nỗ lực hòa giải của chính phủ một cách có ý nghĩa và phi chính trị. Sáng kiến này chứng minh cách chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự có thể hợp tác để giải quyết hậu quả của xung đột, đồng thời xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn cho tương lai.

Gói tài trợ bao gồm các hạng mục chiến lược như: Cung cấp hệ thống thiết bị xác định danh tính bằng ADN hiện đại với mức giá ưu đãi, đi kèm chương trình đào tạo chuyên sâu; Mở rộng quy mô các hoạt động nhân đạo và thúc đẩy chuyển giao công nghệ Mỹ tại Việt Nam; Nâng cao năng lực phân tích ADN và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các chuyến bay tìm kiếm tại địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa...

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh được coi là nền tảng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Mỹ đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa to lớn như xử lý thành công các khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và hiện đang triển khai tại sân bay Biên Hòa; hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho hơn 30.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

Hai bên cũng tìm kiếm và trao trả hơn 990 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Các tổ chức, cá nhân phía Mỹ đã cung cấp khoảng 800.000 trang tài liệu, kỷ vật liên quan tới quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập.

Những kết quả hợp tác đó đã thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam và tinh thần hợp tác rất thiện chí, hiệu quả của phía Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh.