Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cầu nối thúc đẩy hợp tác

Tại buổi tiếp, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang được tín nhiệm giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước; Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với các cơ quan tương ứng của Cuba.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, Cuba hiện có cơ quan chuyên trách về công tác tôn giáo thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; đồng thời, Hiến pháp Cuba năm 2019 cũng quy định rõ các nội dung liên quan đến tôn giáo. Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ mong muốn hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang khẳng định tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Ảnh: Lê Anh Dũng

Gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đến thăm và làm việc tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thành công của chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chuyến thăm, trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước có sự đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Khẳng định tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba là “trước sau như một”, Bộ trưởng nhắc lại tình cảm và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ trưởng cho biết, mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” và hình ảnh Fidel là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng Quảng Trị ngày 16/9/1973, coi đó là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes trong buổi đón tiếp tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ hiện thực hiện quản lý nhà nước trên hai lĩnh vực chính là dân tộc và tôn giáo.

Việt Nam hiện có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Công tác đại đoàn kết dân tộc luôn được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Theo đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về lĩnh vực tôn giáo, Việt Nam hiện công nhận 16 tôn giáo với hàng chục triệu tín đồ. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng giữa người theo đạo và không theo đạo; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết giữa các tôn giáo.

Bộ trưởng khẳng định, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba; hai bên sẽ nghiên cứu thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.