Sáng 3/7, Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng (Bộ Truyền giáo) – Tòa thánh Vatican, Đặc sứ Giáo hoàng Lêô XIV, đã đến thăm, làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng đi có Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tiếp đoàn có lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chính sách nhất quán và sự đồng hành của Giáo hội Công giáo

Vui mừng được đón tiếp Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle và phái đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Chính sách của Nhà nước Việt Nam là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Về lĩnh vực tôn giáo, hiện Việt Nam có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp phép hoạt động. Trong đó, Công giáo là một trong những tổ chức tôn giáo lớn, với hơn 7 triệu tín đồ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện, đảm bảo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo. Mới đây, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, trên cơ sở đảm bảo tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực chung của đất nước, nhất là những đóng góp trong lĩnh vực từ thiện xã hội, y tế, giáo dục. Vị Tổng Giám mục, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là những chức sắc tiên phong trong đối thoại, trong xây dựng, chỉ dẫn người Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Video: Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle

Ấn tượng một Việt Nam cởi mở, thân thiện

Bày tỏ lời cảm ơn chân thành Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã dành cho phái đoàn sự tiếp đón rất trọng thị, nồng hậu, Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle gửi lời cầu chúc bình an của Giáo hoàng Lêô XIV đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Là Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng chủ sự Đại lễ tuyên Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp diễn ra ngày 2/7 tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau), Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle đánh giá sự kiện đã được tổ chức thành công.

Hồng y cho biết, ông đặc biệt bất ngờ trước sức lan tỏa ở nhiều nước trên thế giới của đại lễ tuyên Chân phước. Theo ông, thành công ấy được tạo nên từ sự cởi mở, thân thiện của người dân Việt Nam và hình ảnh đó đã được truyền thông trong nước phản ánh đậm nét.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang giới thiệu với Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle về hoa sen và ý nghĩa của hoa sen trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ nhiều nơi trên thế giới. Người ta bày tỏ sự ngạc nhiên sao mà đông thế, sao mà cuộc lễ lớn thế! Tôi thấy đó là minh chứng cho một năng lượng rất tích cực và là một sự nhiệt thành của người dân và tín hữu Việt Nam”, Hồng y chia sẻ.

Theo Hồng y, thành công của đại lễ là kết quả của sự chung tay từ nhiều phía, từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chính quyền địa phương, các vị trong Giáo hội đến đội ngũ thiện nguyện viên. Tất cả đã dành thời gian, công sức để vun đắp cho một cuộc lễ thành công.

Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle cho rằng, sự kiện tuyên phong Chân phước để lại một di sản về sự cộng tác rất chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và các tổ chức dân sự, tôn giáo, với mục đích chung là phục vụ con người. Chính sự hợp tác đó sẽ xây dựng một cầu nối để cùng phát triển.

Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle khẳng định sẽ chuyển thông điệp về cuộc lễ đến Giáo Hoàng, đồng thời khẳng định đây là tín hiệu tích cực trong quan hệ Việt Nam – Vatican.

Lời đề nghị đặc biệt tới Hồng y Luis Antonio Tagle

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã thông tin về mục tiêu phát triển của Việt Nam. Theo Bộ trưởng, mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

“Để đạt mục tiêu đó đòi hỏi tất cả mọi người dân Việt Nam đều phải nỗ lực, phấn đấu, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Việt Nam chú trọng công tác đối ngoại với tất cả các nước và nhân dân thế giới. Trong đó, quan hệ với Tòa thánh Vatican được lãnh đạo Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Vatican đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là việc duy trì các cơ chế đối thoại, trao đổi thường xuyên, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hai bên và những đóng góp tích cực của vị Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican vào ngày 11/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mời Đức Giáo hoàng Leo XIV sang thăm Việt Nam.

“Chúng tôi tin tưởng Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục có chỉ dẫn tích cực đối với Công giáo Việt Nam trong thời gian tới và cuộc họp đàm phán vòng XIII tới đây có kết quả tốt đẹp”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng quà lưu niệm Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle. Ảnh: Lê Anh Dũng

Được biết Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle sinh ra ở Philippines, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chia sẻ thêm, Việt Nam và Philippines có mối quan hệ ngoại giao thân thiết, thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2015.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines ngày 01/6/2026, quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

“Quan hệ song phương phát triển tích cực đã tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có hợp tác và trao đổi giữa Giáo hội Công giáo hai nước, nhiều linh mục, chủng sinh, tu sĩ Việt Nam đã và đang theo học tại cơ sở đào tạo Công giáo ở Philippines”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn Đức Giáo hoàng tiếp tục chỉ dẫn Giáo hội Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, kỷ nguyên vươn mình của đất nước Việt Nam.

“Đồng thời mong muốn Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle thúc đẩy chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đáp ứng mong ước của hàng triệu người Công giáo Việt Nam”, Bộ trưởng bày tỏ.

Vai trò của Giáo hoàng Francis trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Vatican Với chỉ dẫn của Giáo hoàng Francis, Cộng đồng Công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican từ Đặc phái viên không thường trú lên Đại diện thường trú.