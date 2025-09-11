Cú soán ngôi bất ngờ

Ngày 9/9 đánh dấu một sự kiện chấn động trong giới siêu giàu: Larry Ellison, 81 tuổi, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Oracle, bất ngờ vượt tỷ phú công nghệ Elon Musk, trở thành người giàu nhất hành tinh.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Ellison đã tăng thêm hơn 101 tỷ USD chỉ trong một ngày, đạt mức 393 tỷ USD. Con số này vượt qua tài sản 385 tỷ USD của Musk.

Sự tăng vọt này đến từ báo cáo kinh doanh quý vượt kỳ vọng của Oracle, khiến cổ phiếu công ty tăng vọt 40% chỉ trong phiên giao dịch 10/9 - mức tăng hiếm thấy đối với một tập đoàn có vốn hóa thị trường gần 700 tỷ USD.

Ellison, người sở hữu khoảng 40% cổ phần Oracle, hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng này. Ông không chỉ là một doanh nhân công nghệ, mà còn là chủ sở hữu 98% đảo Lana'i ở Hawaii, người khôi phục giải quần vợt Indian Wells - được ví như "Grand Slam thứ năm" - và có mối quan hệ thân thiết với Donald Trump. Ellison từng được xem là ứng cử viên tiềm năng mua lại TikTok khi ứng dụng này đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

Tuy nhiên, ngôi vị mới của Ellison không kéo dài. Đến sáng 11/9, theo cập nhật của Bloomberg, Ellison tụt xuống vị trí thứ hai với tài sản 383 tỷ USD, trong khi Musk lấy lại ngôi đầu với 384 tỷ USD. Sự thay đổi này phản ánh biến động thị trường, khi cổ phiếu Tesla và các tài sản khác của Musk phục hồi nhẹ.

Elon Musk và Larry Ellison. Ảnh: Gulf News

Còn theo Forbes Real-Time Billionaires, tình hình có phần khác biệt: Ellison sở hữu 387,6 tỷ USD, xếp thứ hai, trong khi Musk dẫn đầu với 436,1 tỷ USD.

Dù vậy, cú bứt phá ngoạn mục của Ellison đã chứng minh rằng thứ hạng tỷ phú thế giới ngày nay có thể thay đổi chóng mặt, phụ thuộc chặt chẽ vào tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Elon Musk lần đầu tiên giành danh hiệu người giàu nhất thế giới vào năm 2021 nhờ sự bùng nổ của hãng xe điện Tesla (cả robot và xe tự hành) và hãng công nghệ vũ trụ SpaceX. Ông từng hai lần mất ngôi vị: lần đầu năm 2021 vào tay Bernard Arnault - CEO LVMH, lần thứ hai năm 2024 bởi Jeff Bezos - sáng lập Amazon.

Nhưng sau đó, Elon Musk bứt phá và bỏ xa các tỷ phú trên, duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối, với tài sản chủ yếu từ cổ phần Tesla (khoảng 13%) và SpaceX.

Sự kiện Ellison vượt mặt lần này cho thấy cuộc đua trên bảng xếp hạng giàu nhất thế giới trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, nhờ sự phát triển vũ bão trong lĩnh vực công nghệ.

Triển vọng tỷ phú công nghệ trong kỷ nguyên AI

Sức hút của Oracle trong đợt tăng giá cổ phiếu vừa qua nằm ở vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI. Công ty đã ký kết hàng loạt hợp đồng khổng lồ, đẩy doanh thu đám mây lên mức kỷ lục.

CEO Safra Catz tiết lộ, Oracle đã ký bốn hợp đồng trị giá hàng tỷ USD trong quý, dự kiến thêm nhiều thỏa thuận khác. Đáng chú ý là hợp đồng tháng 7/2025 với OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT, để cung cấp 4,5 gigawatt điện.

Nhu cầu trung tâm dữ liệu cho AI từ các khách hàng như Microsoft, Google và các startup đã khiến backlog (đơn hàng chưa hoàn thành) của Oracle vượt 500 tỷ USD. Kết quả, doanh thu đám mây tăng 45% so với cùng kỳ, đẩy cổ phiếu Oracle tăng 103% từ đầu năm 2025. Điều này không chỉ giúp Ellison giàu lên mà còn đưa Oracle vào nhóm "trillion-dollar club" với vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD.

Triển vọng các tỷ phú công nghệ trong tương lai gắn chặt với AI. Elon Musk có thể lấy lại ngôi vương và trở thành người đầu tiên trên thế giới có 1.000 tỷ USD nhờ gói thưởng khổng lồ từ Tesla.

Cụ thể, theo đề xuất mới của hội đồng quản trị năm 2025, nếu Tesla đạt vốn hóa 8.500 tỷ USD trong thập kỷ tới, Musk sẽ có thêm 12% cổ phần, tương đương 1.000 tỷ USD. Mục tiêu này đòi hỏi Musk phải đẩy mạnh các lĩnh vực như robotaxi, Optimus và tích hợp AI vào xe tự lái. Nếu thành công, Musk có thể trở thành tỷ phú đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD cá nhân vào năm 2030.

Dự báo về tỷ phú giàu nhất thế giới đến năm 2030 cho thấy các doanh nhân trong lĩnh vực AI sẽ thống trị.

Theo các chuyên gia từ Forbes và Bloomberg, Jensen Huang (CEO Nvidia) có thể dẫn đầu với tài sản vượt 500 tỷ USD, nhờ GPU thống trị thị trường AI. Sam Altman (OpenAI) và các nhà sáng lập AI khác như Demis Hassabis (Google DeepMind) cũng có thể có tài sản hàng trăm tỷ USD, trong bối cảnh ngành công nghiệp AI mang thêm 15.700 tỷ USD vào kinh tế toàn cầu vào năm 2030.

Các tỷ phú mới nổi từ Trung Quốc như Pony Ma (Tencent) hay Colin Huang (Pinduoduo) cũng sẽ cạnh tranh, với tài sản có thể chạm 300-400 tỷ USD nếu AI bùng nổ ở châu Á.

Tổng thể, top 10 tỷ phú có thể sở hữu trung bình 400-500 tỷ USD mỗi người, gấp đôi hiện nay, nhờ AI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 7-10%/năm.

Ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo đang mở ra một thời đại mới cho nhân loại. AI không chỉ tối ưu hóa sản xuất, y tế, giáo dục mà còn giải quyết vấn đề lớn như biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, AI có thể tạo ra "công ty một người" trị giá hàng tỷ USD, như các startup sử dụng AI tự động hóa toàn bộ quy trình.

Tuy nhiên, AI cũng có thể gây mất việc làm hàng triệu lao động, tăng bất bình đẳng khi lợi ích tập trung vào tay giới tinh hoa công nghệ. Rủi ro an toàn như AI mất kiểm soát (AGI misalignment) hay lạm dụng trong chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Elon Musk từng cảnh báo AI là "rủi ro lớn nhất đối với văn minh", đòi hỏi quy định chặt chẽ để cân bằng lợi ích và rủi ro.

Tóm lại, cuộc đổi ngôi giữa Ellison và Musk chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong kỷ nguyên AI, nơi công nghệ không chỉ tạo ra của cải mà còn định hình tương lai nhân loại.