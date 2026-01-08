Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn cũng sẽ tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái và hợp tác quốc tế để nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo quyết định này, Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin; có trách nhiệm giúp Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin giám sát ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và hỗ trợ các nỗ lực sản xuất chip thí điểm để thúc đẩy tăng trưởng của ngành.

Trung tâm được thành lập để giải quyết một trong những vấn đề chính mà các đơn vị thiết kế chip đang phải đối mặt là nhu cầu hỗ trợ toàn diện trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất thử nghiệm.

Cụ thể, Trung tâm sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và các dịch vụ công để hỗ trợ thiết kế, chế tạo nguyên mẫu bán dẫn, nằm trong chiến lược công nghiệp tổng thể của Việt Nam. Các dịch vụ bao gồm: cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện phần mềm thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo, thử nghiệm và các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định…

Trung tâm sẽ tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái và hợp tác quốc tế để nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn. Điều này phù hợp với nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy năng lực kỹ thuật trong ngành và hội nhập sâu rộng hơn nữa của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, công nghiệp bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Việt Nam hiện có khoảng trên 170 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD; có sự hiện diện của khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói, kiểm thử, khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị cho công nghiệp bán dẫn.

Chia sẻ thêm về bức tranh ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết các đối tác truyền thống như Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, Hana Micron tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất tại Việt Nam, minh chứng cho hiệu quả về chi phí, năng suất và chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Đồng thời, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Coherent, Marvell cũng đã chọn Việt Nam là cứ điểm chiến lược để nghiên cứu, phát triển chip bán dẫn, xây dựng nhà máy và mở rộng chuỗi cung ứng.

“Những kết quả này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược của Việt Nam trong hành trình ‘đi tắt đón đầu’, phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế”, ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.